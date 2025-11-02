시진핑·다카이치 만났지만…중일, 타이완·안보 문제로 또 신경전

▲ 다카이치 사나에 일본 총리와 시진핑 중국 국가주석

시진핑 중국 국가주석과 다카이치 사나에 일본 총리가 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 첫 정상회담을 열어 현안을 논의했지만, 타이완·안보 문제를 둘러싼 양국 간 신경전이 지속되고 있습니다.시 주석이 지난달 31일 중일 정상회담에서 일본 전직 총리가 일제 침략에 대해 사죄 의사를 표명했던 '무라야마 담화'를 거론하고, 다카이치 총리는 중국 인권과 동중국해 상황에 대한 우려를 전달하며 인식 차를 드러냈던 흐름이 이어지고 있습니다.오늘(2일) 요미우리신문과 교도통신 등에 따르면 다카이치 총리는 어제 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열린 경주에서 타이완 대표로 참석한 린신이 총통부 선임고문과 25분간 면담했습니다.다카이치 총리는 린 고문에게 "타이완은 긴밀한 경제 관계와 인적 왕래가 있는 매우 중요한 파트너이자 소중한 친구"라며 "폭넓은 분야에서 협력과 교류를 심화하고자 한다"고 말했습니다.다카이치 총리는 타이완 해협 평화와 안정 중요성에 대해서도 언급했습니다.이에 린 고문은 일본과 관계를 더욱 강화하고 싶다는 기대감을 나타낸 것으로 알려졌습니다.다카이치 총리는 린 고문과 웃으며 악수하는 사진을 엑스(X·옛 트위터) 계정에 올렸습니다.강경 보수 성향으로 알려진 다카이치 총리는 올해 4월 국회의원 신분으로 타이완을 방문하는 등 '친타이완' 행보를 이어 왔습니다.중국은 다카이치 총리가 린 고문과 면담한 것과 관련해 어제 강하게 비판했습니다.중국 외교부 대변인은 홈페이지를 통해 "'하나의 중국' 원칙을 심각하게 위반한 것"이라며 "'타이완 독립' 세력에 잘못된 신호를 발신해 성질과 영향이 아주 나쁘다"고 주장했습니다.둥쥔 중국 국방부장과 고이즈미 신지로 일본 방위상도 아세안 확대 국방장관 회의를 계기로 어제 말레이시아에서 회담했지만, 각자 입장을 설명하며 이견을 확인한 것으로 보입니다.고이즈미 방위상은 중국군의 동중국해, 태평양 지역 군사 활동에 대해 심각한 우려를 전달하고 중국 항공기·선박의 일본 영공·영해 침범을 즉각 중지해 달라고 요구했습니다.이에 대해 둥 부장은 "영토 주권을 둘러싼 문제"라며 중국 측 입장을 거듭해서 주장했다고 교도통신이 일본 방위성 당국자를 인용해 전했습니다.고이즈미 방위상은 당국 간 핫라인 운용을 요청했지만, 이와 관련해서도 중국은 다소 다른 견해를 보인 것으로 알려졌습니다.중국과 일본은 2023년 3월 방위 당국 간 핫라인을 개설했으나, 그해 5월 양국 국방장관이 통화한 것을 제외하면 거의 사용되지 않은 것으로 알려졌습니다.다만 둥 부장과 고이즈미 방위상은 의사소통과 교류가 중요하다는 인식은 공유했다고 일본 언론이 전했습니다.