황인범, 프리킥으로 리그 첫 도움…페예노르트 3대 1 승리

▲ 페예노르트의 미드필더 황인범

네덜란드 프로축구 페예노르트의 미드필더 황인범 선수가 올 시즌 정규리그 첫 공격포인트를 기록하며 팀 승리에 기여했습니다.황인범은 네덜란드 로테르담의 스타디온 페예노르트에서 열린 2025-2026 네덜란드 에레디비시 11라운드 폴렌담과 홈경기에 후반 12분 교체 투입돼 2대 1로 앞서 가던 후반 44분 도움을 기록했습니다.상대 오른쪽에서 얻은 프리킥을 황인범이 차올리자 우에다가 머리로 받아 넣어 쐐기골로 연결했습니다.황인범은 이 도움으로 올 시즌 리그 첫 공격포인트를 올렸습니다.아직 득점은 없지만 8월 13일 페네르바체(튀르키예)와 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 예선 경기에서 기록한 도움에 이은 시즌 두 번째 공격포인트입니다.황인범은 종아리 부상으로 올 시즌 리그에서는 이번 경기까지 5경기(선발 2경기)만 뛰었습니다.페예노르트는 3대 1로 이겼습니다.페예노르트는 에인트호번과 시즌 9승 1무 1패(승점 28)로 승점은 같지만 골 득실에서 앞서 리그 선두에 자리했습니다.