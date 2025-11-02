황인범, 프리킥으로 리그 첫 도움…페예노르트 3대 1 승리

▲ 페예노르트의 미드필더 황인범
네덜란드 프로축구 페예노르트의 미드필더 황인범 선수가 올 시즌 정규리그 첫 공격포인트를 기록하며 팀 승리에 기여했습니다.
황인범은 네덜란드 로테르담의 스타디온 페예노르트에서 열린 2025-2026 네덜란드 에레디비시 11라운드 폴렌담과 홈경기에 후반 12분 교체 투입돼 2대 1로 앞서 가던 후반 44분 도움을 기록했습니다.
상대 오른쪽에서 얻은 프리킥을 황인범이 차올리자 우에다가 머리로 받아 넣어 쐐기골로 연결했습니다.
황인범은 이 도움으로 올 시즌 리그 첫 공격포인트를 올렸습니다.
아직 득점은 없지만 8월 13일 페네르바체(튀르키예)와 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 예선 경기에서 기록한 도움에 이은 시즌 두 번째 공격포인트입니다.
황인범은 종아리 부상으로 올 시즌 리그에서는 이번 경기까지 5경기(선발 2경기)만 뛰었습니다.
페예노르트는 3대 1로 이겼습니다.
페예노르트는 에인트호번과 시즌 9승 1무 1패(승점 28)로 승점은 같지만 골 득실에서 앞서 리그 선두에 자리했습니다.