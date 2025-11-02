나체사진 협박에 3천% 이자 요구까지…11억 원 뜯어냈다

▲ 불법 대출 관련 광고물

경찰이 지난 1년간 불법사금융 특별단속을 통해 4천 명이 넘는 피의자를 검거했다고 밝혔습니다.경찰청 국가수사본부는 지난해 11월부터 올해 10월까지 3천251건을 적발해 4천4명을 검거했습니다.전년 동기 대비 검거 건수는 71%, 검거 인원은 20% 증가했습니다.연이율 3천％대에 달하는 이자를 요구해 피해자 179명에게서 약 11억 6천만 원을 뜯어낸 일당 34명(6명 구속)을 동대문경찰서가 검거한 사례가 대표적입니다.이들은 미상환 시 담보로 받은 나체사진을 유포하겠다고 협박하기도 했습니다.경찰은 11월 3일부터 내년 10월 31일까지 특별단속을 이어간다고 밝혔습니다.미등록 영업, 고리사채, 불법채권추심, 대포폰·대포통장 유통 등이 대상입니다.아울러 정부·금융기관 사칭 광고, 대부 과정에서 취득한 개인정보를 범죄 목적 등으로 이용하는 행위 등에 대해서도 중점 단속합니다.시도 경찰청 수사부서 및 일선 경찰서 지능팀을 중심으로 불법사금융에 총력 대응하는 전담수사체계도 구축할 계획입니다.범죄 수익금에 대해서는 철저히 추적해 기소 전 몰수보전을 신청할 방침입니다.우수 검거 성과를 낸 수사관에게는 특진 등 성과보수도 적극 추진합니다.박성주 국가수사본부장은 "불법사금융 검거가 늘었음에도 범행 수법이 비대면·온라인으로 변모하면서 피해가 증가하고 있다"며 "완전히 근절될 때까지 상시 단속 체계를 유지하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)