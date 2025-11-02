"총 쏘며 들어간다" 트럼프, 나이지리아 '기독교인 학살'에 경고

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 나이지리아 정부가 기독교인 학살을 용인하고 있다고 주장하며 이를 막기 위해 군사력까지 사용할 수 있다고 경고했습니다.트럼프 대통령은 1일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 "나이지리아 정부가 기독교인 살해를 계속 허용한다면 미국은 나이지리아에 모든 구호와 지원을 즉각 중단할 것이며 이런 끔찍한 잔혹 행위를 저지르는 이슬람 테러리스트들을 완전히 제거하기 위해 이 망신스러운 나라에 '총을 쏘며'(guns-a-blazing) 들어갈 수도 있다"고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 "난 이로써 전쟁부(국방부)에 가능한 행동을 준비하라고 지시한다. 우리가 공격한다면 그건 우리 소중한 기독교인들을 공격한 테러리스트 깡패들처럼 빠르고, 사납고, 달콤할 것"이라고 말했습니다.그러면서 "나이지리아 정부는 신속히 행동해야 할 것"이라고 경고했습니다.트럼프 대통령은 전날에도 나이지리아에서 기독교인 학살이 일어나고 있다면서 나이지리아를 종교의 자유 침해가 심각한 특별우려국으로 지정한다고 밝힌 바 있습니다.나이지리아에서는 무슬림 유목민과 기독교인 농민의 유혈 충돌이 오래 이어져 왔습니다.