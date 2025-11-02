[스브스夜] '우주메리미' 최우식, 정소민에 "좋아해서 그러는 거라고요"···진심 고백하며 '키스'

이미지 확대하기

[SBS연예뉴스 | 김효정 에디터] 최우식이 정소민에게 진심을 고백했다.31일 방송된 SBS 금토 드라마 '우주메리미'에서는 유메리에게 고백 후 직진하는 김우주의 모습이 그려졌다.이날 김우주는 유메리에게 적극적으로 다가갔다. 그리고 유메리의 집에서 하루를 보낸 김우주는 유메리와 함께 타운 하우스에서 아침을 시작했다.그런데 이때 윤진경이 두 사람의 모습을 우연히 목격했다. 커플룩까지 입고 다정한 둘을 본 윤진경은 분노했다.윤진경은 유메리에게 김우주를 이용하지 말라고 했다. 특히 그는 유메리의 아버지가 김우주를 구하다가 사망했던 사실을 밝혔고, 혼란스러운 유메리는 본가로 떠났다.윤진경은 김우주에게 "오빠 나 사고 쳤어. 메리 씨한테 다 말했어. 내가 오빠 이용하지 말라고 다 말했어"라고 했다.이에 김우주는 유메리를 찾아 그의 집으로 향했다. 유메리를 만난 김우주는 왜 전화를 받지 않았냐고 물었다. 그러면서 윤진경을 만난 사실을 왜 자신에게 말하지 않았냐고 물었다.그러자 유메리는 말하려고 했다며 얼버무렸고, 김우주는 "언제요 내년에?"라고 했다. 이어 김우주는 유메리에게 더 묻고 싶은 것이 없는지 물었다.이에 유메리는 과거 자신이 준 인형을 가지고 있는지, 일기장 속 미지의 소녀가 자신인지 물었다. 김우주는 "인형 잘 갖고 있어요. 일기장 속 미지의 소녀가 유메리 씨 맞아요"라고 답했다.유메리는 "전 괜찮아요. 우리 아빠가 돌아가신 거 우주 씨 가족 때문이라고 생각 안 해요. 살아계신 동안에 저 진짜 사랑 많이 받았거든요. 그러니까 미안해할 필요 없다고요. 그리고 그만 도와줘도 돼요. 진경 씨 말 때문만은 아니고 저도 계속 마음이 불편했어요"라고 말했다.이를 들은 김우주는 "미안해서 그런 거 아닌데요. 좋아해서 그러는 거지"라며 자신의 행동이 호의가 아닌 진심임을 고백했다.이어 그는 "좋아해서 그러는 거라고요. 메리 씨가 무슨 일을 하든 간에 옆에 계속 붙어있을 거라고요"라며 유메리에게 키스를 했고 그렇게 자신의 진심을 다시 한번 전했다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)