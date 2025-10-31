미중 정상회담 끝나자마자…중국, 미국산 대두 25만 톤 구매

▲ 미국산 대두

중국이 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간 정상회담 하루 만에 미국산 대두 25만 t을 추가로 구매하며 양측의 무역합의 이행에 속도를 내고 있습니다.블룸버그 통신은 "중국이 트럼프 대통령과 시 주석 간 무역 회담에 따라 화물선 최소 4척분의 미국산 대두 25만 t을 추가로 구매했다"고 소식통을 인용해 보도했습니다.중국이 이번에 구매한 대두는 미국 태평양 북서부 항만과 미국 걸프만 터미널에서 올해 말과 내년 초 선적될 예정입니다.경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 지난 30일 부산 김해공항 내 공군기지에서 개최된 미중 정상회담을 통해 중국은 대두를 비롯한 미국의 농산물을 즉시 구매하기로 했습니다.트럼프 대통령은 회담 후 미국으로 돌아가는 전용기 에어포스원에서 기자들에게 "중국이 엄청난 양의 미국산 대두를 구매할 것"이라고 언급한 바 있으며, 브룩 롤린스 미 농무부 장관은 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 중국이 연내 최소 1천200만 t, 향후 3년간 매년 최소 2천500만 t의 미국산 대두를 구매하기로 합의했다고 밝혔습니다.중국 국영 곡물기업인 중량(中粮)그룹도 미중 정상회담에 앞서 올해 생산된 미국산 대두(18만 t) 구매를 시작하며 교역 정상화 신호를 보낸 바 있습니다.이번 구매분까지 합하면 최근 중국의 미국산 대두 거래 규모는 43만 t 수준에 달합니다.이 같은 교역 재개는 시 주석이 강조한 '양측 합의에 대한 조속한 후속 작업'의 일환으로 해석됩니다.중국 외교부에 따르면 시 주석은 이번 미중 정상회담에서 "양국이 중요한 경제·무역 문제에 대해 심도 있는 의견을 교환하고 해결에 대한 공감대를 형성했다"면서 "후속 작업을 조속히 다듬고 마무리해 중미와 세계 경제에 실질적 안정감을 줄 수 있는 성과를 도출해야 한다"고 촉구한 바 있습니다.다만, 일각에서는 약속된 규모의 미국산 대두 구매가 완료된다고 하더라도 중국 구매량이 여전히 과거 수준(연 2천500만 t)을 회복하지 못하는 것이라는 지적도 나옵니다.미국의 대중 반도체 수출 통제와 타이완 문제 등 양국 갈등의 불씨가 여전히 남아 있다는 점도 미국 농가의 안정적 수출에 대한 우려를 키우는 대목입니다.(사진=게티이미지코리아)