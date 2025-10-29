[자막뉴스] 런베뮤 '근로감독' 착수…"무관용 원칙으로 엄정 대응"

유명 베이커리 '런던베이글뮤지엄'에서 일하던 20대 직원의 과로사 의혹과 관련해 고용노동부가 기획감독에 착수했습니다.



노동부는 런던베이글뮤지엄 인천점과 서울 종로구의 본사를 대상으로 근로감독에 착수했다고 밝혔습니다.



노동부는 이번 근로감독에서 장시간 근로 문제뿐 아니라 전 직원에 대한 추가 피해 여부도 조사할 계획입니다.



또 휴가와 휴일 부여, 임금체불 등 다른 노동관계법 위반 사항도 집중 점검해 엄정 조치한다는 방침입니다.



노동부는 법 위반 가능성이 판단되면 즉시 감독 대상을 나머지 런던베이글뮤지엄 지점 5개소까지 확대할 예정입니다.



조사와 관련해 김영훈 노동부 장관은 "미래를 꿈꾸며 일하던 20대 청년이 생을 마감한 것이 너무 가슴 아프다"며 "철저히 진상규명하고, 법 위반 확인 시 무관용 원칙으로 엄정 대응할 것"이라고 밝혔습니다.



앞서 런던베이글뮤지엄 인천점에서 근무하던 26살 정효원 씨는 지난 7월 16일 오전 회사 숙소에서 숨진 채 발견됐습니다.



유족은 정씨가 극심한 업무 부담을 겪었다며 사망 1주일 전 주 80시간 12분가량 일했고, 그 이전 석 달 동안에도 매주 평균 60시간 21분 일한 것으로 추정된다고 주장했습니다.



런던베이글뮤지엄 측은 유족의 일부 주장은 사실과 다르다고 해명했지만, 논란이 커지자 결국 사과했습니다.



강광규 대표는 어제 회사 측 SNS에 본인 명의 글을 올려 "당사의 부족한 대응으로 인해 유족이 받았을 상처와 실망에 깊이 반성하며, 진심을 담아 사과드린다"고 밝혔습니다.



강 대표는 또 "과로사 여부는 회사가 판단할 사안이 아니기 때문에 답할 수 없음을 양해 부탁드린다. 사실이 명확히 밝혀질 수 있도록 협조하겠다"고 덧붙였습니다.



