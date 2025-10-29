[자막뉴스] "맞벌이 부부는 어쩌라고"…2천만 이용하는데 새벽배송 사라지나

맞벌이 부부와 워킹맘 등을 중심으로 시작해 이제는 소비자들 사이에서 보편화 된 새벽배송 서비스가 사라질 가능성이 제기됐습니다.



민주노총 택배노조는 지난 22일 열린 '심야·휴일 배송 택배기사 과로 문제 해결을 위한 사회적 대화기구' 회의에서 "0시부터 5시까지 심야시간 배송을 제한하고 주간연속 2교대제를 도입해야 한다"는 개선안을 내놨습니다.



민주노총은 "택배기사의 건강권 보호를 위해 야간 근로를 중단해야 한다"며, 새벽 5시 출근조와 오후 3시 출근조로 나누는 주간 연속 근무제를 제안했습니다.



또 심야배송으로 발생하는 기사 수입 감소분은 별도 보전 방안이 필요하다고 덧붙였습니다.



이 회의에는 쿠팡과 컬리·CJ대한통운 등 주요 새벽배송 기업과 민주당 을지로위원회, 한국노총, 고용노동부 관계자 등이 참여했습니다.



이곳에서의 합의는 법적 구속력은 없지만, 지난 2021년 '택배기사 하루 12시간 주 60시간 이내 근무' 등 합의문이 업계에 실제 반영된 전례가 있습니다.



이 때문에 업계는 이번에도 민주노총 의견이 반영될 가능성이 크다며 긴장하고 있습니다.



새벽배송이 금지된다면 신선물류센터와 포장·상하차, 물류IT, 냉장창고 등 관련 산업 전반이 타격을 받아 수만 명의 일자리와 수천억 원 규모 산업 생태계가 영향을 받을 수밖에 없다는 입장입니다.



소비자들도 반발하고 있습니다.



현재 새벽배송 이용자는 쿠팡 1500만 명, 컬리 300만 명, 오아시스·쓱닷컴·네이버까지 합치면 모두 2000만 명이 넘습니다.



이들은 "맞벌이 부부나 워킹맘에게는 새벽배송 서비스가 절실히 필요한데, 소비자 의견이 무시됐다며 목소리를 높이고 있습니다.



일각에서는 새벽배송은 이미 사실상 생활 필수 인프라로 자리잡은만큼 정부와 노조, 업계, 소비자 의견을 모두 반영한 해법이 필요하다는 지적도 제기되고 있습니다.



