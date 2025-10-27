3분기 전국 땅값 0.58% ↑…서울만 전국 평균 상회

이미지 확대하기

올 3분기 전국 땅값이 0.5%대 상승한 것으로 조사됐습니다.국토교통부와 한국부동산원이 오늘(27일) 발표한 '3분기 지가변동률 및 토지거래량' 조사 결과에 따르면 3분기 전국 지가는 0.58% 올랐습니다.상승폭은 2분기 대비로는 0.03% 포인트 커졌고 작년 동기와 비교하면 0.01% 포인트 축소됐습니다.수도권(0.74%→0.80%)은 2분기 대비 상승률이 높아졌고 지방권(0.22%→0.19%)은 낮아졌습니다.서울(1.07%)은 17개 시도 중 유일하게 상승률이 전국 평균을 웃돌았습니다.252개 시군구 중에서는 서울 용산구(1.96%), 서울 강남구(1.68%), 서울 서초구(1.35%) 등 40곳이 전국 평균을 상회한 것으로 조사됐습니다.252개 시군구 중 79%(199개)는 변동률 0.00%∼0.80% 구간에 분포했고, 수도권을 중심으로 상승률이 상대적으로 높았던 것으로 나타났습니다.인구감소지역으로 분류된 89개 시군구의 지가변동률은 0.13%로 비대상지역(0.62%) 대비 0.49% 포인트 낮았습니다.월별 전국 지가는 2023년 3월(0.008%) 상승 전환한 뒤 31개월 연속 올랐고, 2025년 7월부터는 2개월 연속 상승폭이 확대됐습니다.7월 0.187%였던 지가상승률은 8월 0.191%에 이어 9월 0.197%로 높아졌습니다.용도지역별로는 도시지역 내 주거지역(0.69%), 상업용(0.66%)의 상승률이 상대적으로 높았습니다.3분기 건축물 부속토지를 포함한 전체 토지 거래량은 44만 5천필지(240.7㎢)로 2분기 대비 6.0%, 작년 3분기와 비교하면 8.1% 각각 감소했습니다.부속토지를 제외한 순수토지 거래량은 14.3천필지(215.6㎢)로 2분기 대비 9.8%, 3분기 대비로는 4.9% 줄었습니다.지역별로는 전체 토지 거래량의 경우 부산(11.9%)과 충북(5.0%)이 2분기 대비 증가했고 나머지 17개 시도는 감소했습니다.순수토지 거래량은 서울(2.9%)과 경기(0.3%)만 늘었습니다.용도지역·지목·건물용도별로는 상업지역(1.4%)과 공장용지(6.5%), 상업업무용(6.9%) 등의 토지 거래량이 증가했습니다.(사진=국토교통부 제공, 연합뉴스)