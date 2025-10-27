이찬진 "상호금융 감독 일원화 적극 동의…부처 협의 필요"

▲ 이찬진 금융감독원장이 27일 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회의 종합감사에서 위원 질의에 답하고 있다.

이찬진 금융감독원장은 오늘(27일) 상호금융기관 감독체계를 일원화하는 것에 "적극적으로 동의한다"고 말했습니다.이 원장은 이날 국회에서 열린 정무위원회 종합국정감사에서 여러 기관에 분산된 상호금융기관 감독 권한을 일원화할 필요가 있다는 조국혁신당 신장식 의원 질의에 "동일 기능 동일 규제와 관련된 입장"이라면서 이같이 말했습니다.그는 "새마을금고 같은 경우 굉장히 문제가 많은데 행정안전부가 금감원으로 감독체계를 일원화하는 것과 관련해 입장을 좀 달리하는 것으로 최근에 바꾼 것 같다"면서 "이 부분에 관한 것도 의원님들이 챙겨봐 달라"고 했습니다.그러면서 "(금감원의) 상호금융 감독권이 신용사업에 한정돼 있는데 중앙회 등의 모럴해저드와 관련된 부분까지도 고려한다면 (감독권 일원화에) 전적으로 동의하는 입장"이라고 말했습니다.이어 "이것 역시 관계부처와의 협의가 좀 필요한 이슈"라고 덧붙였습니다.이억원 금융위원장은 이와 관련해 "제도개선 TF를 통해 여러 사안을 따져보고 있다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)