한은 "은행권 4분기 가계대출 문턱 계속 높아질 것"

올해 4분기 은행권 가계대출 문턱이 계속 높아질 것으로 전망됩니다.한국은행이 오늘(27일) 발표한 '금융기관 대출행태 서베이' 결과에 따르면, 4분기 은행의 대출태도 종합지수는 -14로 집계됐습니다.지난 3분기(-28)보다 마이너스 폭이 14포인트(p) 작지만, 여전히 전 분기보다 대출태도가 깐깐해질 것이라는 예상이 많았다는 뜻입니다.이 조사에서 마이너스 부호(-)는 대출태도 강화나 신용위험 감소, 대출수요 감소를, 플러스 부호(+)는 그 반대를 각각 의미합니다.대출 주체별로 보면, 가계 주택대출이 -28, 가계 일반대출(신용대출 등)이 -19로, 각각 대출태도 강화 우위를 나타냈습니다.다만, 3분기 -53과 -36을 기록한 것보다는 강화 의견이 약해졌습니다.한은 관계자는 "6·27 대책과 후속 대책 영향으로 주택 관련 대출과 신용대출 모두 대출태도가 강화될 전망"이라고 설명했습니다.대기업(6)과 중소기업(3) 대출은 다소 완화될 것으로 보입니다.4분기 대출수요 종합지수는 -5로, 3분기(-6)와 비슷한 수준을 유지했습니다.정부의 가계부채 관리 기조가 지속됨에 따라 가계 주택대출(-31) 수요가 감소할 것으로 예상됐습니다.반대로 대기업(11)과 중소기업(19)은 운전자금과 유동성 확보 수요 등으로 대출 수요가 증가할 것으로 전망됐습니다.은행들이 예상한 4분기 신용위험 종합지수는 25로, 3분기(28)보다 소폭 낮아졌습니다.대기업과 가계는 각각 11, 22로 같았고, 중소기업은 33에서 28로 신용위험이 커질 것이라는 관측이 다소 줄었습니다.한은 관계자는 "기업 신용위험은 국내외 경제 여건 불확실성 지속과 업황 부진에 따른 수익성 저하 우려 등의 영향으로 경계감이 지속될 전망"이라며 "가계 신용위험도 취약 차주 중심의 건전성 악화 우려 등으로 경계감이 이어질 것"이라고 분석했습니다.저축은행 등 비은행 금융기관은 대체로 대출태도 강화 기조를 지속하고, 신용위험은 높은 수준을 유지할 것으로 예상됐습니다.이번 설문조사는 지난달 1일부터 15일까지 203개 금융기관(국내은행 18·상호저축은행 26·신용카드 7·생명보험사 10·상호금융조합 142) 여신 총괄 책임자를 대상으로 진행됐습니다.(사진=한국은행 제공, 연합뉴스)