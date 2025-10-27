산업부 "APEC 주간 경제인 행사, K-기업 위상 높일 계기"

▲2025 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 주간 개막을 하루 앞둔 26일 경북 경주 보문단지 내 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 관계자들이 보안검문대를 설치하고 있다.

산업통상부는 오늘(27일) "(APEC 기간) 다양한 경제인 행사가 K-기업의 글로벌 위상을 높이는 동력이 되고 AI 전환, 기후변화 등 글로벌 도전 과제에 대한 K-산업 대응 역량을 널리 알리는 소중한 계기가 될 것"이라고 밝혔습니다.산업부는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 주간이 시작되는 27일 낸 보도자료에서 "다양한 경제인 행사 간 시너지와 성과 극대화를 위해 협업 체계를 구축해 우리 기업과 글로벌 기업 간 소통의 장 마련, 협력 프로젝트 발굴, 투자 촉진, 수출 확대 등 실질적 성과를 거두기 위해 총력을 다해왔다"며 이같이 말했습니다.산업부는 대한상공회의소, 대한무역투자진흥공사(코트라) 등 유관기관과 협력해 APEC 정상회의 주간에 APEC CEO 서밋과 부대행사, 수출·투자 연계 행사 등 다양한 경제인 행사를 개최할 예정입니다.28∼31일 경주 예술의 전당에서 개최되는 CEO 서밋은 정상회의와 함께 APEC 양대 협력 플랫폼으로 정책-시장 간 가교 역할을 합니다.APEC 정상과 글로벌 CEO 등 세계 리더들이 한자리에 모여 인공지능(AI), 기후변화 등 시대의 핵심 이슈를 논의하고, 혁신적 아이디어와 실천적 해법을 모색하는 장입니다.올해는 약 1천700명의 글로벌 기업인이 참여한 가운데 '브릿지, 비즈니스, 비욘드'(Bridge, Business, Beyond)라는 주제로 AI·디지털, 지역 경제 통합, 지속 가능성, 금융·투자, 바이오·헬스 등 총 20개 세션이 진행됩니다.이재명 대통령의 특별 연설이 계획된 가운데, APEC 주요 회원 경제체 정상들의 참석과 특별 연설도 있습니다.CEO 서밋 부대행사로 27∼30일 경주에서 진행되는 퓨처-테크 포럼은 올해 한국이 개최하는 APEC CEO 서밋에 특별히 마련된 부대행사입니다.AI, 조선, 방산 등 주요 산업 분야에서 글로벌 산업 리더, 테크 기업, 세계 석학들이 모여 깊이 있는 견해를 공유할 예정입니다.이와 연계해 삼성전자, LG전자, SK, 현대자동차 등이 참여하는 K-테크(Tech) 쇼케이스(28~31일·엑스포 공원) 행사가 열러 한국 기업의 기술 경쟁력을 세계에 선보입니다.이 밖에도 이달 21일부터 내달 7일까지 서울, 일산, 부산, 대구 등 전국에서 1천700여 명의 해외 바이어가 참여한 가운데 대규모 수출 상담 행사인 '수출 붐업 코리아' 행사가 열리는 등 수출과 투자 촉진을 위한 다양한 부대행사가 APEC 정상회를 전후로 한 기간에 집중됩니다.산업부 관계자는 "경주 APEC 정상회담을 계기로 한 글로벌 기업들의 참여를 계기로 우리 기업들의 새 시장 개척과 비즈니스 기회를 확대하는 데 최적 기회로 활용할 수 있도록 지원하겠다"고 말했습니다.