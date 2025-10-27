뉴스

4000선 넘어선 코스피…삼성전자는 첫 '10만전자'

박재현 기자
작성 2025.10.27 12:06 수정 2025.10.27 12:09 조회수
<앵커>

코스피가 사상 처음으로 4천 선을 돌파했습니다. 3천 선을 돌파한 지 불과 4개월여 만인데, 반도체 대형주 중심 외국인 매수세가 계속되며 삼성전자는 최초로 10만 원을 돌파했습니다.

박재현 기자의 보도입니다.

<기자>

코스피는 전장보다 58.20포인트 오른 3,999.79로 출발해 단숨에 4천 선을 돌파했습니다.

코스피가 4천 선을 넘어선 건 사상 최초로, 지난 6월 20일 3천 선을 돌파한 후 불과 넉 달 만에 4천까지 넘어섰습니다.

미 연준의 금리 인하 기대가 커지면서 지난주 뉴욕 3대 지수가 일제히 최고치를 경신했고, 이번 주 경주 APEC에서 열리는 한미, 미중 정상회담에서 관세 협상 기대가 커진 것도 지수 상승을 견인했습니다.

특히 메모리 반도체 수요 증가에 대한 기대로 삼성전자는 사상 최초로 10만 원을 돌파했습니다.

SK하이닉스도 하이닉스도 3% 넘게 오르며 상승세를 이어가고 있습니다.

외국인 투자자들은 코스피 시장에서 이달에도 5조 원 넘게 사들이며 상승장을 주도하고 있는데, 오늘도 4,500억 원 넘는 순매수세를 보이고 있습니다.

코스피는 정부의 시장 친화 정책에 힘입어 연초대비 64% 넘게 오르며 세계 증시 중 최고 상승률을 기록하고 있습니다.

같은 기간 25% 오른 일본 닛케이, 30% 오른 홍콩 항셍 지수 등을 크게 웃도는 수치입니다.

다만 외국인 매수세에도 불구하고 원 달러 환율은 1,430원대로 높은 수준을 유지하고 있습니다.

원화와 연동성이 높은 엔화 약세가 장기화할 조짐을 보이고 있고 국제 관세 협상의 긴장이 여전한 것도 요인으로 분석됩니다.

(영상편집 : 김진원)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

