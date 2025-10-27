4000선 넘어선 코스피…삼성전자는 첫 '10만전자'

<앵커>



코스피가 사상 처음으로 4천 선을 돌파했습니다. 3천 선을 돌파한 지 불과 4개월여 만인데, 반도체 대형주 중심 외국인 매수세가 계속되며 삼성전자는 최초로 10만 원을 돌파했습니다.



박재현 기자의 보도입니다.



기자



코스피는 전장보다 58.20포인트 오른 3,999.79로 출발해 단숨에 4천 선을 돌파했습니다.



코스피가 4천 선을 넘어선 건 사상 최초로, 지난 6월 20일 3천 선을 돌파한 후 불과 넉 달 만에 4천까지 넘어섰습니다.



미 연준의 금리 인하 기대가 커지면서 지난주 뉴욕 3대 지수가 일제히 최고치를 경신했고, 이번 주 경주 APEC에서 열리는 한미, 미중 정상회담에서 관세 협상 기대가 커진 것도 지수 상승을 견인했습니다.



특히 메모리 반도체 수요 증가에 대한 기대로 삼성전자는 사상 최초로 10만 원을 돌파했습니다.



SK하이닉스도 하이닉스도 3% 넘게 오르며 상승세를 이어가고 있습니다.



외국인 투자자들은 코스피 시장에서 이달에도 5조 원 넘게 사들이며 상승장을 주도하고 있는데, 오늘도 4,500억 원 넘는 순매수세를 보이고 있습니다.



코스피는 정부의 시장 친화 정책에 힘입어 연초대비 64% 넘게 오르며 세계 증시 중 최고 상승률을 기록하고 있습니다.



같은 기간 25% 오른 일본 닛케이, 30% 오른 홍콩 항셍 지수 등을 크게 웃도는 수치입니다.



다만 외국인 매수세에도 불구하고 원 달러 환율은 1,430원대로 높은 수준을 유지하고 있습니다.



원화와 연동성이 높은 엔화 약세가 장기화할 조짐을 보이고 있고 국제 관세 협상의 긴장이 여전한 것도 요인으로 분석됩니다.



(영상편집 : 김진원)