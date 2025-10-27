캄보디아 총리, 이 대통령에 "한국 대학생 사망 사태 심심한 위로"

▲ 이재명 대통령과 훈 마네트 캄보디아 총리가 27일 말레이시아 쿠알라룸푸르 한 호텔에서 정상회담을 하고 있다.

한-아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의 참석을 위해 말레이시아를 방문 중인 이재명 대통령은 27일(현지시간) 쿠알라룸푸르 시내의 한 호텔에서 훈 마네트 캄보디아 총리와 정상회담을 가졌습니다.특히 최근 캄보디아 범죄 한국인을 대상으로 한 납치·구금 사태에 관심이 높아지며 이날 정상 간 논의 내용에 더욱 관심이 쏠렸습니다.마네트 총리는 이 자리에서 "최근 한국인 대학생 한 명이 사망하는 불행한 일이 있었다. 이 사건에 대해 심심한 위로를 전한다"고 말했습니다.그러면서 "캄보디아 경찰 당국도 가만히 있지 않고 즉시 조사해 범인을 체포했다"며 "스캠에 관련된 인사들을 추적하기 위해 한국과 공조하고 있다"고 설명했습니다.마네트 총리는 동시에 "이건 하나의 국가가 해결할 문제가 아니다. 남을 탓하고 싶지는 않지만 역내 국가들이 함께 노력해야 한다"고 언급하기도 했습니다.이어 "캄보디아는 초국경범죄 퇴치에 매우 큰 우선순위를 두고 있으며, 한국인들을 포함해 캄보디아 내 주재원들과 접촉하며 그들의 우려에 귀 기울이고 있다"고 강조했습니다.이에 이 대통령은 "대한민국에서는 현재 스캠범죄 때문에 국민 전체가 매우 예민한 상태"라며 "(범죄 대응에 있어) 캄보디아 당국이 대한민국 국민에 대해 각별히 배려해 준 점에 진심으로 감사드린다"고 말했습니다.양 정상은 한국과 캄보디아의 교류 확대 방안에 대해서도 대화를 이어갔습니다.이 대통령은 "캄보디아와 대한민국은 역사적으로 유사한 경험이 많다"며 "한국이 한 발짝 앞서 나가고는 있지만 한국이 캄보디아에도 새로운 모델이 되도록, 캄보디아 발전에 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 약속했습니다.또 "우리 교민에 대한 캄보디아의 각별한 배려에 감사드리며, 양국이 지금과 다른 새로운 단계의 협력관계를 맺기를 기대한다"며 "앞으로 (정상 간) 상호 방문도 하고 더 많은 대화를 하기를 바란다"고 덧붙였습니다.마네트 총리는 "한국은 캄보디아 내 투자자, 관광객 측면에서 매우 높은 순위를 차지하고 많은 캄보디아 노동자가 한국에서 일하는 등 인적 교류가 많이 발전했다"며 "이 기회에 대한민국 정부가 캄보디아 국가 발전을 위해 많은 지원을 해주는 점에도 감사드린다"고 화답했습니다.그는 "양국은 특히 국방·안보 분야에서 매우 좋은 관계를 유지하고 있다. 제가 육군 사령관을 역임할 당시에도 한국군과의 관계가 좋았다"며 "한국 군함이 캄보디아에 기항한 적도 있고, 양국 군이 여러 차례 연합 훈련도 한 적이 있는데 이런 군 교류도 늘려나가길 바란다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)