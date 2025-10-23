[단독] '대리 계체' 은폐 시도한 협회…제보자에 폭언까지 (풀영상)

<앵커>



아시안게임 정식종목인 주짓수 국제 대회에서, 국가대표 선수들이 믿기 힘든 부정행위를 한 걸로 드러났습니다. 체중 감량에 실패한 선수 대신, 다른 선수가 몸무게를 재는 이른바 '대리 계체'를 한 건데요. 주최 측에서 계최선수의 얼굴이 신분증과 다르다고 문제 삼자, 화장해서 그렇다며 얼버무린 것으로 전해졌습니다.



홍석준 기자의 단독 보도입니다.



<홍석준 기자>



'대리 계체'라는 어이없는 부정행위는, 지난해 5월 열린 주짓수 아시아 청소년 선수권에서 벌어졌습니다.



계체량을 앞둔 국가대표 A 선수가 자신의 체중이 체급 기준을 300g 넘어서자, 한 체급 낮은 B 선수에게 대신 계체를 해달라고 요청한 겁니다.



계체량 때는 선수의 신분증과 얼굴을 대조하지만, 검사가 비교적 까다롭지 않은 데다, B 선수의 거짓말로 계체를 통과한 것으로 전해졌습니다.



[C 선수/주짓수 국가대표, 제보자 : (주최 측에서) 좀 아닌 것 같다 했는데 그냥 화장했다고 하고 넘어갔다고 말을 했었거든요. 외국이어서 그런지 그렇게 손쉽게 넘어갔다고 하더라고요.]



결국 A 선수는 5위에 올라 내년에 열릴 아시안게임 대표 선발을 위한 포인트까지 챙겼습니다.



이뿐만이 아닙니다.



다른 대회에서도 계체에 탈락한 선수가 버젓이 경기를 뛰는 등, 계체와 관련된 대표 선수들의 부정 출전이 지난 3년간 3차례 이상 있었다는 제보입니다.



[D 선수/주짓수 국가대표, 제보자 : 대회마다 밴드(온라인 대화방)를 개설하는데, 'B 선수의 계체 탈락' 이런 식으로 내용이 올라왔었는데, 다음날 시합을 뛰고 있더라고요.]



현재 대리 계체에 연루된 두 선수는 진천선수촌을 자진 퇴촌한 상황이지만, 아직 이와 관련한 어떤 징계도 내려지지 않았습니다.



[대한주짓수회 사무국 관계자 : 조사위원회가 이번 주말에 간략하게라도 회의를 해서 아마 (대리 계체 문제가) 다뤄질 것 같긴 합니다.]



대리 계체 문제에 대한 신고를 접수 받은 스포츠윤리센터는 본격적인 조사에 착수했습니다.



(영상취재 : 정상보, 영상편집 : 장현기, 디자인 : 최진회)



<앵커>



대한 주짓수 협회와 지도자들은 대신 몸무게를 재는 이런 말도 안 되는 부정행위를 알고도, 이 사실을 축소하고 은폐하는 데만 급급했습니다. 이 문제를 제기한 내부 고발자에겐 보복성 폭언까지 퍼부었습니다.



이어서 배정훈 기자가 단독 보도합니다.



<배정훈 기자>



주짓수 협회는 지난달 선수 면담을 통해 이 사실을 알았다며, 관련자들을 빠르게 징계할 방침이라고 밝혔습니다.



[대한주짓수회 사무국 관계자 : (대리 계체 사건으로 인한) 공정한 경쟁에서의 불이익 이런 거는 이제 최대한 막을 그런 계획입니다.]



하지만 SBS가 입수한 면담 내용은 협회 공식 입장과는 거리가 멀었습니다.



협회 사무국 직원은 사건을 은폐, 축소하고 싶다고 대놓고 밝히며,



[대한주짓수회 사무국 관계자 E 씨 : 이게 이슈화될 수 있거든. 언론에 나올 수도 있어요. 협회 입장에서는 그렇게 되면 안 되잖아. 최소화시키고 하는 게 맞는 거 같아서.]



대리 계체한 선수에겐 징계를 줄일 방법을 알려줬습니다.



[대한주짓수회 사무국 관계자 F 씨 : 자필 반성문 같은 거 요청하면 쓸 수 있겠어요? '통렬히 반성한다'이런 느낌이 있으면 3개월 때릴 걸 1개월 때리고 이런 경향이 있거든요.]



오히려, 대리 계체를 제보한 선수들에게 화살을 돌렸습니다.



[대한주짓수회 사무국 관계자 F 씨 : 이게 왜 한국 선수들 사이에서 벌어지는 일이냐 이거예요. (한국 선수가 문제를 제기했다는) 내가 너무 어이도 없고 화가 나요.]



불법 행위를 제보한 C 선수는, 대표팀 지도자들도 몸을 사리긴 마찬가지였다면서,



[C 선수/주짓수 국가대표, 제보자 : (문제가 커지면) 협회가 (대한체육회 정회원에서) 준회원으로 떨어질 수도 있다고 하더라고요. (그러면) 국가대표 자리, 지도자의 자리가 위협적이니까.]



일부 지도자는 자신의 제보 사실이 알려지자 폭언을 일삼았다고 했습니다.



[C 선수/주짓수 국가대표, 제보자 : (코치가) '네가 어디 실업팀이라도 가면 내가 너 써 줄 것 같냐?', '뭘 잘했다고 그렇게 (눈을) 동그랗게 뜨고 있냐?' 이런 얘기도 하셨고요.]



C 선수는 자신의 희생을 통해서라도 한국 주짓수계가 변화하길 바랐습니다.



[C 선수/주짓수 국가대표, 제보자 : 저는 (앞으로 선수 생활은) 못할 것 같습니다. 이제 미래의 후배들한테 좀 더 나은 주짓수를 보여주고 싶네요.]



(영상취재 : 정상보, 영상편집 : 장현기, 디자인 : 박태영)