뉴스

[단독] '한국 선수끼리 왜 그러냐'…제보자에 폭언·비난

배정훈 기자
작성 2025.10.23 20:33 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

대한 주짓수 협회와 지도자들은 대신 몸무게를 재는 이런 말도 안 되는 부정행위를 알고도, 이 사실을 축소하고 은폐하는 데만 급급했습니다. 이 문제를 제기한 내부 고발자에겐 보복성 폭언까지 퍼부었습니다.

이어서 배정훈 기자가 단독 보도합니다.

<기자>

주짓수 협회는 지난달 선수 면담을 통해 이 사실을 알았다며, 관련자들을 빠르게 징계할 방침이라고 밝혔습니다.

[대한주짓수회 사무국 관계자 : (대리 계체 사건으로 인한) 공정한 경쟁에서의 불이익 이런 거는 이제 최대한 막을 그런 계획입니다.]

하지만 SBS가 입수한 면담 내용은 협회 공식 입장과는 거리가 멀었습니다.

협회 사무국 직원은 사건을 은폐, 축소하고 싶다고 대놓고 밝히며,

[대한주짓수회 사무국 관계자 E 씨 : 이게 이슈화될 수 있거든. 언론에 나올 수도 있어요. 협회 입장에서는 그렇게 되면 안 되잖아. 최소화시키고 하는 게 맞는 거 같아서.]

대리 계체한 선수에겐 징계를 줄일 방법을 알려줬습니다.

[대한주짓수회 사무국 관계자 F 씨 : 자필 반성문 같은 거 요청하면 쓸 수 있겠어요? '통렬히 반성한다'이런 느낌이 있으면 3개월 때릴 걸 1개월 때리고 이런 경향이 있거든요.]

오히려, 대리 계체를 제보한 선수들에게 화살을 돌렸습니다.

[대한주짓수회 사무국 관계자 F 씨 : 이게 왜 한국 선수들 사이에서 벌어지는 일이냐 이거예요. (한국 선수가 문제를 제기했다는) 내가 너무 어이도 없고 화가 나요.]

불법 행위를 제보한 C 선수는, 대표팀 지도자들도 몸을 사리긴 마찬가지였다면서,

[C 선수/주짓수 국가대표, 제보자 : (문제가 커지면) 협회가 (대한체육회 정회원에서) 준회원으로 떨어질 수도 있다고 하더라고요. (그러면) 국가대표 자리, 지도자의 자리가 위협적이니까.]

일부 지도자는 자신의 제보 사실이 알려지자 폭언을 일삼았다고 했습니다.

[C 선수/주짓수 국가대표, 제보자 : (코치가) '네가 어디 실업팀이라도 가면 내가 너 써 줄 것 같냐?', '뭘 잘했다고 그렇게 (눈을) 동그랗게 뜨고 있냐?' 이런 얘기도 하셨고요.]

C 선수는 자신의 희생을 통해서라도 한국 주짓수계가 변화하길 바랐습니다.

[C 선수/주짓수 국가대표, 제보자 : 저는 (앞으로 선수 생활은) 못할 것 같습니다. 이제 미래의 후배들한테 좀 더 나은 주짓수를 보여주고 싶네요.]

(영상취재 : 정상보, 영상편집 : 장현기, 디자인 : 박태영)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
배정훈 기자 사진
배정훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지