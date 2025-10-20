한국-캄보디아 경찰 회담…"24시간 핫라인·스캠 범죄 공동조사"

▲ 유재성 경찰청장 직무대행과 찌어 뻐우 캄보디아 경찰청 차장이 20일 서울 서대문구 경찰청에서 양자 회담을 하고 있다.

유재성 경찰청장 직무대행은 찌어 뻐우 캄보디아 경찰청 차장과 양자 회담을 열고 '24시간 핫라인' 구축 등을 합의했습니다.오늘(20일) 오후 경찰청에서 열린 회담에서 양측은 앞서 합의된 '한-캄보디아 합동대응 태스크포스(TF)'의 실질적 운영 필요성에 뜻을 같이했다고 경찰청은 전했습니다.특히 양국 경찰 간 24시간 핫라인 운영, 한국인 대상 스캠(사기) 범죄 적극 단속 및 공동조사 등에 대해 이번 주부터 신속하게 논의하기로 했습니다.캄보디아 측은 오는 21일 한국에서 열리는 국제경찰청장회의에서 동남아 스캠범죄 대응을 위해 발족하는 '국제공조협의체' 활동에도 적극 동참키로 했습니다.이번 양자회담에는 장기적으로는 코리안데스크(한인 사건 처리 전담 경찰관) 설치 등도 필요하다는 한국 측 의견도 전달된 것으로 전해졌습니다.앞서 양국 정부가 TF 운영에 합의하면서 그동안 한국 경찰이 범죄 단지가 밀접한 시아누크빌 일대에 설치하려 한 코리안데스크는 사실상 무산됐습니다.경찰 관계자는 코리안데스크 설치와 관련 "추후 논의를 이어갈 예정"이라고 말했습니다.(사진=경찰청 제공, 연합뉴스)