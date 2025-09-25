한국, 아시아야구선수권 슈퍼라운드 진출…팔레스타인전 완승

▲ 아시아야구선수권에 출전한 야구 대표팀

한국이 제31회 아시아야구선수권대회 예선 라운드 3차전에서 팔레스타인을 꺾고 조2위로 슈퍼라운드에 진출했습니다.한국은 어제 중국 푸젠성 핑탄에서 열린 대회 셋째 날 예선 라운드 B조 3차전에서 팔레스타인을 9대 0으로 눌렀습니다.예선 라운드에서 2승 1패를 기록한 한국은 타이완(3승)에 이어 B조 2위로 슈퍼라운드에 올랐습니다.한국은 예선 라운드 타이완전에서 기록한 1패를 안고 A조 1위 일본, 2위 중국과 슈퍼라운드 일정을 치릅니다.대표팀은 2회말 원아웃 2루에서 상대 수비 실책을 틈타 선취점을 뽑았고, 1대 0으로 앞선 3회말 여동건(두산 베어스)이 중월 3루타를 친 뒤 상대 송구 실책 때 홈까지 내달려 추가 득점했습니다.4회엔 정현창(KIA 타이거즈)이 투아웃 2루에서 우전 적시타를 터뜨렸습니다.6회 두 점을 더해 5대 0으로 앞서간 한국은 7회 4점을 추가하며 승부에 쐐기를 박았습니다.한국은 26일 중국과 슈퍼라운드 첫 경기를 치릅니다.(사진=대한야구소프트볼협회 제공, 연합뉴스)