미국 이민당국구금시설에 총격, 1명 사망·2명 부상…"이념적 동기"

▲ 미국 텍사스의 ICE 구금시설

미국 텍사스주 댈러스의 이민세관단속국(ICE) 구금시설에서 현지시간 24일 오전 총격 사건이 발생해 1명이 숨지고 2명이 다쳤습니다.댈러스 경찰국에 따르면 이날 오전 6시 40분쯤 댈러스의 ICE 임시 구금시설에서 총격 피해자 3명이 쓰러져 있는 게 발견됐습니다.이 가운데 한 명은 그 자리에서 사망했고, 나머지 두 명은 병원으로 이송됐습니다, 총격범은 ICE 인근 건물의 옥상에서 숨진 채 발견됐습니다.크리스티 놈 국토안보부 장관은 엑스(X·옛 트위터)에 이 사건을 알리면서 "총격범은 스스로 쏜 총상으로 사망했다"고 말했습니다.댈러스 경찰은 "총격범이 인근 건물에서 정부 건물을 향해 총을 쏜 것으로 조사됐다"고 밝혔습니다.피해자들은 모두 이곳에 억류돼 있던 사람들이며, ICE 직원 중 다친 사람은 없다고 당국자들은 전했습니다.미 연방수사국(FBI)은 총격범이 지니고 있던 탄피에 ICE를 반대하는 내용의 문구가 쓰여있는 점으로 미뤄 범행에 이념적인 동기가 있었던 것으로 보고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)