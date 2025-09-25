[나이트라인 초대석] 호평 속 종영 앞둔 '사마귀'…변영주 감독

이미지 확대하기

<앵커>치밀한 스토리와 감각적인 연출, 그리고 배우들의 뛰어난 연기까지, 드라마 <사마귀: 살인자의 외출>에 대한 시청자들의 호평이 계속되고 있습니다.나이트라인 초대석 오늘은, 드라마 <사마귀>를 연출한 변영주 감독과 함께합니다.그럼요. 그러니까 제가 얼마 전에 부산 국제영화제에 가서 배우들하고 같이 무대 인사를 했었는데요. 그때도 퀴즈를 내면 다 맞히실 정도로 굉장히 많은 분들이 봐주셔서 뭐랄까. 단점이 있는 작품이지만 장점만 부각해서 골라서 잘 봐주시는 것 같아서 너무 감사한 마음을 갖고 있습니다.일단 원작은 출생의 비밀들이 많아요. 그런데 그걸 좀 없애고 오히려 그것보다는 사마귀라는 캐릭터가 한국 사회에서 어떻게 탄생할 수 있었고 그리고 그 사마귀는 현재 어떤 마음인가. 또는 그 모성애는 다 같은 의미 같지만 공동체에 따라서 조금씩 다르게 해석되니까 그 부분을 되게 고민을 많이 했던 것 같아요.엄마인 척하지 말자가 시작이었던 것 같아요. 그러니까 엄마이기 때문에 이러지 말고 너라는 사람이 유일하게 미안한 마음을 갖고 있는 존재를 대하듯 하자라고 했던 게 현정 배우랑 저랑 되게 일치하는 게 있어서 잘 만들 수 있었다고 생각해요.그러니까 수다를 많이 떨었던 것 같습니다. (서로 대화를 많이 하셨군요.) 그러니까 이게 사실은 이런 의미까지 있는 것 아닐까, 이런 거 아닐까 대화를 되게 많이 했었고, 그런데 현정 배우가 워낙 이 캐릭터를 즐겼던 것 같아요. 그러니까 일상에서도 대사하고 연동시켜서 말을 한다든가 이러기도 했고 되게 어려운 신들 액션 신도 있었고 늦가을 겨울에 바닷가에서 하루 종일 밤새도록 비를 맞는 신도 있었는데, 카메라 근처에서 떠나지 않았던 것 같아요, 배우가. 그래서 사실은 저뿐만이 아니고 스태프 모두, 스태프 전부가 고현정이라는 배우한테 좀 마음을 뺏겨버렸다, 현장에서 이렇게 생각합니다.장동연 배우의 전작 드라마를 보면서 이 친구는 무언가를 실제로 자기가 훔치더라도 훔치는 것처럼 안 보일 것 같다. 그러니까 굉장히 올곧고 그게 되게 예뻐 보이는 얼굴이어서 이 드라마 전체가 사실은 차수열이라는 인물을 괴롭히는 얘기잖아요. 갑자기 23년 만에 엄마라는 사람이 나타나서. (그렇죠.) 그럴 때 그 어떤 아픔을 제대로 표현할 수 있을 것 같다고 생각을 했어요. 그래서 장동윤 배우하고 함께한 것이 지금도 되게 즐겁습니다.아무래도 4화. 4화 엔딩이 뭔가 여러 가지 생각을 하게 하고 넘어가야만 하는 거였고 그리고 드디어 외출을 한 거잖아요. (그렇죠.) 사마귀가 자기 아들의 집을 가서 아들과 결혼한 어떻게 보면 자기 며느리를 보러 가는 그 마지막 얼굴에서 뭐라고 말을 할까? 안녕하세요라고 할까. 저는 누구입니다라고 할까. 그런데 그냥 안녕이라고 하는 그 말의 어떤 어감을 너무 현정 배우가 잘해서 엔딩 중에서 제일 이거는 그다음에 빨리 보고 싶을 수 있겠다는 생각이 들었습니다.이제 남은 두 화는 과거와 현재를 오고 가며 사마귀의 질주가 펼쳐질 것이고요. 그리고 마지막까지 긴장감을 없애지 못한 채 아들과 엄마가 과연 어떤 길을 갈 것인가, 그런 엔딩이에요. 그래서 저 개인적으로는 8화 마지막 시퀀스를 되게 좋아합니다.이제 다음 작품은 영화 1편하고 드라마 1편을 준비를 하고 있고요. 조금 더 섬세해져야겠다. 조금 더 이렇게 제가 이렇게 힘이 되게 세게 연출을 하는 어떤 부분에 제 조그마한 장점이 있다고 생각하는데. 그러기 때문에 가끔 섬세하지 못하고 좀 거친 부분이 있지 않을까? 연출자는 이미 자기반성을 시작하고 있는 시기니까요. 그래서 그런 것들을 좀 더 잘할 수 있는 연출자가 돼서 다음 작품에서 또 한 걸음 더 걸었으면 좋겠다. 지금 하고 사마귀에 함께하고 있는 배우들하고 또 언젠가 만났으면 정말 좋겠다. 이런 꿈을 꾸고 있습니다.