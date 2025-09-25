뉴스

'김현지 증인 채택' 충돌…정부조직법 법사위 통과

민경호 기자
작성 2025.09.25 00:57 조회수
<앵커>

이재명 대통령의 최측근으로 꼽히는 김현지 대통령실 총무비서관을 국정감사에 증인으로 부르는 문제를 놓고 여야가 또 충돌했습니다. 검찰청 폐지를 담은 이재명 정부의 첫 정부조직 개편안은 범여권 의원들의 주도로 국회 법사위를 통과했습니다.

민경호 기자가 보도합니다.

<기자>

김현지 대통령실 총무비서관의 국정감사 증인 채택 문제를 놓고 여야가 첨예하게 맞붙었습니다.

총무비서관은 지난 30년 동안 빠짐없이 국회에 출석했었다며 국민의힘 의원들이 채택을 요구하자, 민주당 의원들은 정쟁이 목적이라며 반대한 겁니다.

[문진석/민주당 의원 : 무서워서 안 부르겠습니까? 두려워서 안 불러요? 그런 게 어딨습니까 다 부를 수 있지. 조용히 해보세요! 김현지 못 부르는 이유가 있어요. 왜 국민의힘이 정쟁거리로 삼으려고 하는데 우리가 그걸 협조합니까?]

김현지 비서관은 이재명 대통령이 시민운동을 할 때부터 인연을 맺어온, 핵심 측근으로 꼽히는 인사입니다.

[김은혜/국민의힘 의원 : 막으면 막으실수록 조건을 주렁주렁 달면 다실수록 아 진짜 김현지 비서관이 실세구나(할 겁니다.) '만사현통'이라더니….]

도돌이표 말씨름이 이어졌습니다.

[먼저 끼어들어 놓고 끼어드니까 뭐라고!]

결국 대통령실 국감 증인 채택은 다음 회의로 미뤄졌습니다.

회의에선 국정조사 특위 활동이 끝난 뒤에도 위증에 대해 고발할 수 있게 하는 국회 증언·감정법 개정안이 민주당 주도로 통과되기도 했습니다.

한덕수 전 총리 등을 겨냥한 법안이라며 반대해 온 국민의힘은 표결에 참여하지 않고 퇴장했습니다.

이재명 정부 첫 정부 조직 개편안은 국회 법제사법위원회 문턱을 넘었습니다.

검찰청을 폐지하고, 검찰의 수사와 기소 기능을 분리해 중대범죄수사청과 공소청을 각각 신설하는 내용 등이 담겼는데, 법사위 통과 소식에 검찰은 "헌법에 규정된 '검찰'을 지우는 건 도리어 성공적인 검찰 개혁에 오점이 될 수 있다"는 입장을 냈습니다.

정부조직법 개정안은 오늘(25일) 국회 본회의에 상정될 전망입니다.

(영상취재 : 공진구, 영상편집 : 황지영)
민경호 기자 사진
민경호 기자페이지 바로가기
