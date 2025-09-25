뉴스

"입법 쿠데타"…"조작 녹취 청문회 해야"

김형래 기자
작성 2025.09.25 00:55 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

국민의힘은 조희대 대법원장을 겨냥한 민주당 의원들의 법안 발의에 입법 쿠데타라고 주장했습니다. 또 일부 민주당 의원들이 제기한 조 대법원장 비밀 회동설은 조작된 녹취록이 근거였다며, 청문회를 열자고 역공을 폈습니다.

보도에 김형래 기자입니다.

<기자>

국민의힘은 민주당이 내년 지방선거를 앞두고 강성 지지층의 환심을 사기 위해 조희대 대법원장을 희생양으로 삼고 있다고 맹폭했습니다.

국회 법제사법위원회 소속인 민주당 의원들이 오는 30일, 조 대법원장 청문회를 열기로 한 걸 두고는, "탄핵을 위한 '빌드업', 즉 '수순 밟기'"라거나 "사실상 정치깡패와 같은 발상"이라고 주장했습니다.

[장동혁/국민의힘 대표 : 지금 대한민국 헌법 체계가 완전히 무너져 내리고 있고, 결국 사법부가 무너진다면 결국 독재로 가는 길밖에는 남지 않습니다.]

"판결 마음에 안 든다고 청문회로 망신 주고, 법 고쳐 수사망 씌우고 끝내 탄핵까지 예고하는 건 입법 쿠데타"라고도 했습니다.

한동훈 전 국민의힘 대표는 정청래 민주당 대표의 "대통령도 갈아치우는 마당에 대법원장이 뭐라고"라는 발언을 이렇게 맞받았습니다.

[한동훈/전 국민의힘 대표 (CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼') : 대법원장은 국민의 권리와 의무를 보호하는 사법부를 상징하는 사람입니다. 대법원장은 '뭐' 맞습니다.]

국민의힘은 또, 조 대법원장이 한덕수 전 총리 등을 만났다는 '비밀 회동설'의 근거로 민주당 서영교 의원 등이 거론한 녹취록은 조작된 거라면서 청문회를 열자고 역공했습니다.

[나경원/국민의힘 의원 : (비밀 회동설을) 주장한 근거가 '열린공감TV'의 녹취록이라든지 이런 거였는데, 본인들이 청문회 한다고 하면서 그 증거는 채택도 안 했습니다. 민주당이 당당하다면 이 청문회를 받지 않을 이유가 없습니다.]

서민민생대책위 등 시민단체가 '비밀 회동설'을 제기한 서영교, 부승찬 의원을 명예훼손 혐의로 고발한 데 대해 서울경찰청 공공범죄수사대는 관련 수사에 착수했습니다.

(영상취재 : 전경배, 영상편집 : 유미라)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김형래 기자 사진
김형래 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지