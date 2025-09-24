뼈 아픈 역전패…롯데, 멀어지는 가을야구

<앵커>



프로야구에서 6위 롯데가 7위 NC에 뼈 아픈 역전패를 당했습니다. 3위 SSG와 4위 삼성, 5위 KT까지 모두 승리하면서 롯데의 가을 야구는 더 멀어졌습니다.



롯데는 최근 개인 6연패의 부진에 빠져 있던 선발 박세웅이 모처럼 힘을 내며 6회 원아웃까지 1점만 내주는 역투를 펼쳤습니다.



그리고 1대 0으로 뒤진 4회 전준우의 1타점 적시타로 동점을 만든 뒤, 6회 윤동희가 불펜으로 나선 NC 로건을 공략해 역전 솔로 홈런을 터뜨려 승부를 뒤집었습니다.



기쁨은 오래가지 못했습니다.



7회 필승조 최준용이 최원준에게 적시타를 내줘 2대 2 동점을 막지 못했고, 8회엔 정철원마저 김휘집에게 2타점 적시타를 맞아 역전까지 허용했습니다.



롯데는 8회와 9회 선두 타자가 연이어 출루했지만 후속타 불발에 NC에 4대 2로 패했습니다.



같은 시간 5위 KT는 최하위 키움에 7대 0 완승을 따내면서 6위 롯데와 KT의 승차는 2경기 반으로 더 벌어졌습니다.



KT는 1회 강백호가 상대 투수의 몸쪽 공을 피하면서 물구나무를 서는 재주를 보인 뒤 우중간을 가르는 결승타를 터뜨렸고, 선발 오원석이 7회 원아웃까지 무실점 호투를 펼쳐 팀 승리를 이끌었습니다.



이성규가 결승 솔로포를 날린 4위 삼성은 두산의 맹추격을 뿌리치고 7대 5 승리를 따냈고, 3위 SSG는 선발 김건우가 6회 원아웃까지 삼진 12개를 뽑아내는 쾌투 속에 KIA를 제압했습니다.



(영상편집 : 박정삼)