다시 오르는 일본 쌀값…5월 중순 역대 최고치 근접

▲ 일본 남서부 미야자키현 휴가 시의 한 슈퍼마켓에서 여러 종류의 쌀이 담긴 대형 포대들이 판매되고 있다.

일본 쌀값이 3주 연속 올라 지난 5월 중순 기록한 역대 최고치에 바짝 다가선 것으로 조사됐다고 니혼게이자이신문과 아사히신문이 보도했습니다.일본 농림수산성이 지난 8∼14일 전국 마트 약 1천 곳의 POS(판매시점 정보관리) 데이터를 토대로 집계한 결과에 따르면 쌀 5㎏ 기준 평균가는 4천275엔, 우리 돈 약 4만 437원으로 한 주 전보다 2.9% 오르며 3주 연속 상승세를 기록했습니다.이번 조사치는 지난 5월 12∼18일 기록한 역대 최고치, 4천285엔에 육박했습니다.쌀값 상승은 저가 정부 비축미 유통량은 줄고 고가 햅쌀이 유통되는 데 따른 것입니다.닛케이는 "햅쌀이 유통되면서 평균가를 끌어올렸다"며 "당분간 매장 쌀값은 높은 수준을 보일 것 같다"고 전했습니다.외국산 쌀은 수입이 크게 늘었지만, 식당 등으로 주로 유통되면서 마트 평균 쌀값의 흐름을 바꾸기에는 역부족인 상황입니다.일본 무역통계에 따르면 지난 7월 주식용 쌀의 민간 수입량은 지난해 동월의 213배인 2만 6천397t이었습니다.(사진=게티이미지코리아)