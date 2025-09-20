트럼프, 비판 보도에 "진짜 불법"…NYT "독재자 따라 한다"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 자신과 정부에 대한 언론의 비판 보도가 "진짜로 불법"이라고 주장했습니다.미 일간 뉴욕타임스(NYT)에 따르면, 트럼프 대통령은 백악관 집무실에서 기자들을 만나 "그들(언론)은 훌륭한 이야기를 가져다가 나쁘게 만들 것"이라고 말했습니다.그러면서 "나는 그게 진짜로 불법이라고 생각한다"고 강조했습니다.트럼프 대통령은 18일(현지시간)에도 "방송사가 저녁 프로그램을 운영하는데 그들이 하는 게 트럼프를 공격하는 것뿐이라면 면허를 박탈하는 게 나을 것 같다"고 방송사들에게 경고를 보낸 바 있습니다.자신을 비판한 언론사를 상대로 잇따라 거액의 소송을 제기한 트럼프 대통령은 언론의 비판 보도가 어떤 법에 위반되는 것인지에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았습니다.NYT는 트럼프 대통령이 정부 비판을 허용하는 미 수정헌법 제1조와 기자에 대한 공격을 확대했다면서 "대통령이 왜 모든 전임 대통령이 겪었고 헌법으로 보호받는 '비판 보도'가 법에 위배된다고 믿는지 불분명하다"고 꼬집었습니다.NYT는 또 '트럼프 대통령이 전 세계 독재자들을 따라 하고 있다'는 제목의 별도 분석 기사에서 "언론사를 상대로 한 소송, 공영방송 예산 삭감, 면허 취소나 합병 거부 위협, 우호적인 매체에 대한 보상과 같은 전술은 (독재자들이 만드는) 우려스러운 글로벌 패턴에 부합한다"고 지적했습니다.그러면서 "미국은 역사적으로 표현의 자유를 수호해왔다. 대통령이 승인한 의견만이 유효하고 보호받을 수 있음을 암시하는 트럼프 대통령의 전술은 미국을 (국제사회에서) 불편한 처지에 놓이게 한다"고 강조했습니다.