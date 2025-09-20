"미중 정상 통화서 틱톡 문제 시각차 있었다"

미국과 중국 정상이 3개월 만에 전화 통화한 것과 관련해, 양국 관계를 관리한다는 측면에서 긍정적이지만 중국 동영상 플랫폼 틱톡 문제 처리 등에 대해서는 시각차가 있었다는 평가가 나오고 있습니다.



파이낸셜타임스(FT) 등에 따르면 미국 싱크탱크 민주주의수호재단의 크레이그 싱글턴은 "틱톡 거래를 둘러싼 상황에 대해 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 간 시각차가 있는 것으로 보인다"고 말했습니다.



그는 "(미중 발표에서) 상충하는 서술이 중요하다"면서 "중국 측은 중국 법에 따른 시장 기반 협상을 밝히면서 사실상 거부 입장을 유지한 반면, 트럼프 대통령은 스스로를 최종 결정권자로 묘사한다"고 해석했습니다.



로이터통신은 양측이 긴장을 낮춘 것으로 보이지만, 현재로서는 이번 통화를 통해 확고한 합의가 이뤄졌는지는 명확하지 않다고 전했습니다.



블룸버그통신도 트럼프 대통령이 취재진과 만나 "(시 주석이) 틱톡 거래를 승인했다"면서도 여전히 서명이 필요하다고 밝힌 반면, 중국 측 발표는 훨씬 더 신중한 어조였다고 설명했습니다.



홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 양국 정상이 이번 통화를 긍정적으로 평가했지만 구체적인 내용이 공개되지 않았다고 보도했습니다.



앞서 틱톡이 중국 정부의 개인정보 탈취나 해킹에 이용될 수 있다는 우려가 나오자, 미 의회는 작년에 틱톡의 미국 사업권을 미국 기업에 매각하지 않으면 미국 내 틱톡 서비스를 금지하는 '틱톡 금지법'을 제정한 바 있습니다.



트럼프 대통령은 법 시행을 유예하고 틱톡의 대주주 지분을 미국 기업이 인수하는 방향으로 중국 측과 협상을 진행해왔습니다.



트럼프 대통령은 시 주석과 통화한 뒤 소셜미디어를 통해 틱톡 거래 승인 문제 등에 대해 진전을 이뤘다면서 "틱톡 승인에 대해 감사하다"고 말했고, 틱톡 알고리즘 소유권에 대한 취재진 질문에 "다 해결해 나가고 있다"고 말했습니다.



시 주석은 "틱톡 문제에 있어 중국 입장은 명확하다. 중국 정부는 기업의 의사를 존중한다"면서 "기업이 시장 규칙에 부합하는 기초 위에 상업적 협상을 잘하고, 중국 법률·규칙에 부합하고 이익이 균형을 이루는 해결 방안에 이르는 것을 환영한다"고 강조했습니다.