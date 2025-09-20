특검, '무인기 의혹' 윤석열 24일 소환 통보…"부당" 반발

<앵커>



내란 특검팀이 윤석열 전 대통령에게 평양 무인기 침투 의혹과 관련해 오는 24일에 소환 조사를 받으라고 통보했습니다. 외환 의혹 정점에 있는 윤 전 대통령에 대한 첫 번째 소환 통보입니다.



백운 기자의 보도입니다.



내란 특검팀이 윤석열 전 대통령에게 오는 24일 오전 평양 무인기 침투 의혹과 관련해 피의자 신분으로 출석할 것을 통보했습니다.



특검팀이 외환 의혹과 관련해 윤 전 대통령 소환 조사를 통보한 것은 이번이 처음입니다.



특검팀은 윤 전 대통령이 비상계엄 선포를 앞둔 지난해 10월, 평양에 무인기를 침투시켜 우리 군사상 이익을 해치고 북한의 공격을 유도해 계엄 명분을 만들려고 한 것은 아닌지 의심하고 있습니다.



그동안 외환 의혹 핵심 인물인 김용대 드론작전사령관과 이승오 합참 작전본부장, 군 관계자들을 조사하며 의혹을 재구성하는 데 속도를 내 온 특검팀이 이제는 의혹의 정점에 있는 윤 전 대통령을 겨냥하는 모양새입니다.



특검팀은 오는 22일에는 외환 의혹 공범으로 의심받는 김용현 전 국방장관에 대한 구치소 방문 조사도 진행할 예정입니다.



윤 전 대통령 측은 오는 25일과 26일 내란 재판과 특수공무집행방해 혐의 등 재판이 연달아 있는 상황에서 논의도 없이 24일로 소환 통보하는 것은 부당하다며 출석에 응하지 않겠다는 입장입니다.



윤 전 대통령은 지난 7월 재구속된 뒤 특검 조사와 재판 모두 출석을 거부하고 있는데, 특검팀은 윤 전 대통령이 출석하지 않을 경우 재차 소환을 통보한 뒤 불응이 이어지면 강제구인 여부를 검토할 것으로 보입니다.



