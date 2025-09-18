'오찬 회동 의혹' 당사자들도 부인…특검은 '신중'

<앵커>



대선 전 조희대 대법원장과 오찬 회동을 했다는 의혹의 당사자로 지목된 한덕수 전 총리와 정상명 전 검찰총장 등도 이게 사실이 아니라고 부인했습니다. 여권에서는 특검이 직접 의혹을 밝혀야 한다고 공세를 폈지만, 특검은 신중한 모습입니다.



지난 4월 윤석열 전 대통령의 헌재 파면 결정이 내려지고 사흘 뒤, 조희대 대법원장이 한덕수 전 국무총리 등과 만나 오찬을 했다는 게 이른바 오찬회동 의혹의 주된 내용입니다.



조 대법원장과 함께 회동했다고 지목된 인물은 한 전 총리, 정상명 전 검찰총장과 김건희 여사 일가의 '집사'로 알려진 김충식 씨입니다.



하지만 이들도 모두 관련 의혹을 부인했습니다.



한 전 총리 측은 "헌재의 윤 전 대통령 탄핵 결정 전후로 조 대법원장과 만난 적이 일체 없다"며 "조 대법원장과 개인적인 친분도 전혀 없다"고 반박했습니다.



정상명 전 총장 역시 조 대법원장과 김충식 씨를 알지도 못하고, 한 전 총리와 개인적으로 밥을 먹은 적도 없다고 설명했습니다.



김충식 씨 또한 조 대법원장과 한 전 총리는 알지 못하고, 정 전 총장은 과거 봉사활동을 했을 때 잠깐 본 적이 있을 뿐이라고 주장했습니다.



민주당의 특검수사 촉구에 대해, 내란특검팀은 현 단계에서 수사를 착수할 만큼은 아닌 것으로 알고 있다며 선을 그었습니다.



특검법상 관련 고발장이 접수됐지만 수사 대상인지는 확인해봐야 한다는 것입니다.



특검팀은 내란과 외환에 관련돼 수사대상으로 명기된 범죄에 한해 수사할 수 있다며, 해당 의혹을 내란과 연결할 수 있을지는 상당한 검토가 필요하다고 설명했습니다.



