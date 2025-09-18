카카오맵, 좌표찍기 '댓글 테러' 차단 나선다

카카오가 일부 식음료 매장에 대한 이른바 좌표찍기 '댓글 테러' 대응을 강화할 방침입니다.



오늘(18일) 국민의힘 김장겸 의원실에 따르면, 카카오는 최근 현장 사진 위치값 인증 표시 강화 등을 골자로 하는 댓글 피해 대응 방안을 마련해 추진 중입니다.



카카오는 우선 악성 댓글 피해가 발생해 신고 처리 후 후기를 노출하지 않는 '후기 미제공 상태'를 해제할 경우 기존 댓글을 그대로 공개해 온 정책을 바꿔 매장 업주에게 기존 리뷰 게재 여부에 대해 선택권을 제공할 방침입니다.



또 실사용자가 아닌 미방문자 등의 악성 댓글을 방지하는 차원에서 리뷰에 첨부되는 현장 사진 위칫값 인증 표시를 강화해 이용자가 더 쉽게 확인할 수 있도록 개선할 계획입니다.



카카오 링크를 통한 예약 이용자 리뷰의 경우 포인트를 부여해 상단에 노출하는 방안도 검토합니다.



회사측은 관련해 인증된 댓글을 우선 노출해 이용자들에게 신뢰도 있는 정보를 제공하기 위한 노력의 일환이라고 부연했습니다.



카카오는 그간 악성 댓글 예방을 위해 장소와 관련 없는 후기가 반복적으로 등록될 경우 일시적으로 후기를 제공하지 않는 '장소 세이프 모드', 매장주가 후기를 숨길 수 있는 '후기 미제공 설정' 등 정책을 집행해 왔습니다.



리뷰를 단 이용자의 후기 개수 및 별점 평균을 노출해 악의적 별점 테러를 방지하고, 카카오 계정 1개당 동일 장소에는 리뷰 1개만 작성할 수 있도록 유지하고 있기도 합니다.



김장겸 의원실 측은 "악의적 댓글 테러에 소상공인들이 피해를 보는 경우가 발생하는 만큼 정치적 이유 등으로 악성 댓글 테러가 발생하지 않도록 강화 방안을 조속히 시행해야 한다"고 강조했습니다.



앞서 윤석열 전 대통령 탄핵 국면을 거치며 일부 온라인 커뮤니티에 탄핵 찬성·탄핵 반대 식당 지도가 퍼지며, 해당 매장들의 카카오맵 리뷰에 1점대 별점과 함께 허위 사실을 바탕으로 한 비방 댓글이 달리는 등 피해가 발생한 바 있습니다.



(사진=카카오 제공, 연합뉴스)