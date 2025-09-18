"무시 발언 해서"…식당에서 흉기 휘두른 50대 검거

<앵커>



경기 성남의 한 식당에서 흉기를 휘둘러 주인을 다치게 한 50대 남성이 경찰에 검거됐습니다. 이 남성은 식당 주인이 자신을 무시해서 범행했다고 진술했습니다.



밤사이 사건 사고 소식 김태원 기자입니다.



<기자>



어젯(17일)밤 11시 30분쯤 "흉기에 찔려 다친 사람이 있다"는 신고가 경찰과 소방당국에 접수됐습니다.



경기 성남시의 한 식당에서 술에 취한 50대 남성이 식당 주인인 60대 여성에게 흉기를 휘두른 것입니다.



여성은 얼굴과 팔 등을 다쳐 병원으로 옮겨졌는데, 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌습니다.



[인근 상인 : 얼굴 감고, 팔 왼팔 이렇게 붕대 감고. 이렇게 119에 눕혀서 (흉기에) 찔려서 실려 가는 걸 봤지.]



남성은 평소에도 이 가게를 자주 찾은 것으로 알려졌는데, 가게 주인이 자신을 무시하는 듯한 발언을 해 범행을 저질렀다고 경찰에 진술했습니다.



남성은 범행 당시 술에 취한 상태로, 건축물 미장 작업을 위해 가지고 다니던 도구로 범행을 저지른 것으로 파악됐습니다.



남성을 살인미수 혐의로 입건한 경찰은 추가 조사를 진행한 뒤 구속영장을 신청할 방침입니다.



---



비슷한 시각, 경기 안양시 수도권 지하철 1호선 명학역 근처 선로에서 50대 남성이 열차에 부딪히는 사고가 났습니다.



남성은 병원으로 옮겨졌지만 결국 숨졌습니다.



이 사고로 열차에 타고 있던 승객 200여 명이 하차해 대피했고, 명학역에서 안양역 방향으로 가는 열차운행이 중단됐다가 50여 분 만에 재개됐습니다.



경찰은 남성이 선로에 진입하게 된 경위를 조사할 예정입니다.



(영상취재 : 김세경, 영상편집 : 박나영)