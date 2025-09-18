'통일교 정점' 한학자 총재 9시간 조사…의혹 부인

<앵커>



김건희 여사와 권성동 의원에게 금품을 건넨 혐의를 받는 통일교 청탁 의혹의 정점, 한학자 총재가 첫 특검 조사를 받았습니다. 출석 요구에 세 차례 불응하다가 체포 가능성이 거론되자 자진 출석한 것인데, 특검팀은 한 총재를 구속 수사할 필요성이 있다고 판단하는 것으로 알려졌습니다.



정혜진 기자입니다.



통일교 한학자 총재가 김건희 특검에 출석한 지 9시간여 만인 어제(17일) 저녁 귀가했습니다.



한 총재는 오전 출석 당시 휠체어에 탑승하지 않고 걸어서 출석했는데, 조사가 끝나고는 휠체어를 탄 채 건물을 빠져나왔습니다.



[한학자/통일교 총재 : (권성동 의원에게 왜 1억 원 전달하셨나요?) 내가 왜 그럴 필요가 있습니까? (김건희 여사에게도 목걸이 가방 전달하신 적 없으신가요?) 내가 왜 그래야 하는데?]



한 총재는 앞서 심장 시술 회복 등 건강상 이유로 특검팀 출석 요구에 3차례 불응하다 특검팀과 일정 조율 없이 어제 자진 출석했습니다.



이에 대해 특검팀은 브리핑을 통해, 한 총재가 공범인 권성동 의원의 구속 여부 결정을 지켜본 뒤 임의로 출석 일자를 택해 일방적으로 출석했다며, 한 총재의 건강 상태가 조사받기 어려울 정도는 아니었다는 취지로 설명했습니다.



한 총재는 지난 2022년 1월, 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨가 권성동 의원에게 불법정치자금 1억 원을 전달하는 과정에서 이를 승인하는 등 윤 씨와 공모한 혐의를 받고 있습니다.



또, 윤 씨가 건진법사를 통해 김건희 여사에게 목걸이와 샤넬백을 건네며 교단 현안을 청탁하는 데 관여했다는 혐의 등도 받고 있습니다.



이 같은 혐의에 대해 한 총재는 특검 조사에서 윤 씨 개인의 일탈일 뿐 본인은 물론 교단의 개입은 없었다고 진술한 것으로 전해졌습니다.



하지만 특검팀은 향후 법과 원칙에 따라 엄정하게 처리하겠다고 밝혀, 한 총재에 대한 구속영장 청구 방침을 내비쳤습니다.



