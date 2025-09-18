한중 외교장관 회담…조현 "시진핑 방한 확실하다 생각"

<앵커>



중국 베이징에서 조현 외교부 장관이 취임 이후 처음 왕이 중국 외교부장과 만나 회담했습니다. 조 장관은 다음 달 경주에서 열리는 APEC 회의에 시진핑 주석이 참석할 거라는 확답을 받았다고 생각한다고 밝혔습니다.



베이징에서 한상우 특파원입니다.



한중 양국 외교수장의 첫 만남은 현지시간 어제(17일) 저녁 5시 반부터 회담과 만찬까지 3시간 동안 이어졌습니다.



시진핑 주석의 10월 경주 APEC 참석과 한반도 문제 등 주요 현안이 논의됐습니다.



[조현/외교부 장관 : 한중 관계의 발전을 할 수 있는 계기가 되기를 바랍니다. 그래서 우리는 시진핑 주석께서 경주 에이팩 서밋에 오시고….]



왕이 부장은 최근 중국인을 구하다가 순직한 고 이재석 경사의 사례를 언급하며 양국 국민감정 개선과 우호 증진 필요성을 강조했습니다.



[왕이/중국 외교부장 : 중국과 한국 간에 이런 감동적인 이야기가 많이 있고, 양국 인민 간의 우호적 이야기를 발굴함으로써 양국 국민의 상호 인식과 우호 감정을 높일 가치가 있습니다.]



조 장관은 회담 이후 기자 간담회를 통해 "시 주석의 경제 APEC 방문이 확실하다는 확답을 받은 것으로 생각한다"고 밝혔습니다.



이를 위해 시 주석 방한에 앞서 왕이 부장이 먼저 한국을 방문할 것이라고도 전했습니다.



또 한반도 문제에 대한 논의도 있었는데, 이달 초 전승절 기념식에 참석한 김정은 북한 국무위원장이 중국 측에 북한이 주장하는 '적대적 양국가론'에 대해 설명한 것으로 안다고 밝혔습니다.



다만, 당시 북중 대화의 구체적 내용은 밝힐 수 없다고 말했습니다.



북중 정상회담에서 한반도 비핵화 언급이 없었던 점에 대해서는 중국의 한반도 비핵화에 대한 기본 원칙에는 변함없다는 입장을 확인했다고 밝혔습니다.



