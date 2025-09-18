뉴스

[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

1. 미, 0.25%p 금리 인하…트럼프 취임 후 처음

미국 중앙은행인 연준이 9개월 만에 기준금리를 0.25%p 내렸습니다. 금리 인하를 압박해온 트럼프 대통령 취임 후 첫 인하인데, 추가 인하 가능성을 두고 연준 위원들의 찬반이 팽팽합니다.

2. "누구와도 논의 안 해"…'회동 의혹' 정면 반박

조희대 대법원장이 민주당이 제기한 대선 전 한덕수 전 총리와 회동 의혹을 전면 부인했습니다. 한 전 총리는 물론 외부 누구와도 이재명 대통령의 공직선거법 사건 처리를 의논한 적 없다고 일축했습니다.

3. 김상민 전 검사 구속…한학자 총재 자진 출석

공천을 받기 위해 김건희 여사 측에 고가의 그림을 건넸다는 의혹을 받는 김상민 전 부장검사가 오늘(18일) 새벽 구속됐습니다. 통일교 청탁 의혹의 정점, 한학자 총재는 특검에 자진 출석해서 조사를 받았습니다.

4. 'KT 소액 결제' 2명 검거…"소형 기지국으로 해킹"

KT 가입자들의 휴대전화를 해킹해 소액 결제를 한 혐의로 경찰이 중국동포 2명을 검거해 조사 중입니다. 경찰은 이들이 불법 소형 기지국을 차에 싣고 다니면서 휴대전화를 해킹해 온 것으로 보고 있습니다
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
