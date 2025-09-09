튀니지, FIFA 북중미 월드컵 본선행 확정…3회 연속 진출

▲ 월드컵 본선행을 기뻐하는 튀니지 선수들

국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 아프리카 예선에서 튀니지가 8경기 연속 무패 행진을 이어가며 본선행을 확정했습니다.튀니지는 적도기니의 누에보 에스타디오 데 말라보에서 열린 적도기니와 북중미 월드컵 아프리카 예선 H조 8차전에서 1대 0으로 이겼습니다.득점 없이 팽팽하던 후반 추가시간 막판 모하메드 알리 벤 롬단이 짜릿한 결승골을 터뜨렸습니다.조별리그 8경기 연속 무패(7승 1무)를 이어간 튀니지(승점 22)는 2경기를 남긴 상황에서 1경기를 덜 치른 2위 나미비아(승점 12)와 승점 차를 10으로 벌리며 잔여 경기 결과에 상관없이 H조 1위를 확정하고 본선행 티켓을 차지했습니다.3회 연속이자 통산 7번째 월드컵 본선 진출에 성공한 튀니지는 지난 6일 아프리카 국가로는 처음 2026 북중미 월드컵 본선 진출에 성공한 모로코에 이어 '아프리카 2호' 본선 진출국의 기쁨을 맛봤습니다.1978년 아르헨티나 대회 때 처음 월드컵 무대를 밟은 튀니지는 직전 카타르 대회까지 6차례(1978·1998·2002·2006·2018·2022년) 본선 무대에 섰지만, 아직 조별리그를 통과해본 적은 없습니다.(사진=FIFA 홈페이지 캡쳐, 연합뉴스)