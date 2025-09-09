'메이저 우승' 유현조, 여자골프 세계랭킹 35위로 상승

▲ 유현조 선수

한국여자프로골프(KLPGA) 투어 메이저대회 KB금융 스타 챔피언십에서 2년 연속 우승을 차지한 유현조 선수가 세계랭킹에서 KLPGA 투어 선수 가운데 최고가 됐습니다.유현조는 이번 주 새로 발표된 여자골프 세계랭킹에서 44위였던 지난주 보다 9계단 오른 35위가 됐습니다.KLPGA 투어에서 뛰는 선수 가운데 가장 높은 순위입니다.지난 7일 끝난 KB금융 스타 챔피언십에서 우승한 유현조는 어제 발표된 KLPGA 자체 선수 랭킹인 K 랭킹에서도 1위로 올라섰습니다.노승희가 45위에서 39위로 상승해 KLPGA 투어 선수 중에 세계랭킹이 두 번째로 높은 선수가 됐습니다.지난주까지는 42위 이예원이 KLPGA 투어 선수 중 가장 세계랭킹이 높았습니다.이예원은 이번 주 44위로 밀렸습니다.지난주에는 미국여자프로골프(LPGA) 투어 대회가 열리지 않아 지노 티띠꾼(태국), 넬리 코르다(미국), 리디아 고(뉴질랜드)가 1∼3위를 지키는 등 상위권에는 변동이 없었습니다.(사진=KLPGT 제공, 연합뉴스)