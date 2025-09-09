케데헌 '골든' 미 빌보드 '핫 100' 통산 4주 1위

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 오리지널사운드트랙(OST) '골든'(Golden)이 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 통산 4주째 1위를 기록했습니다.



빌보드는 8일(현지시간) 차트 예고 기사에서 '골든'이 알렉스 워렌의 '오디너리'(Ordinary)와 사브리나 카펜터의 신곡 '티어스'(Tears)를 제치고 정상을 지켰다고 밝혔습니다.



'골든'은 '핫 100'에 81위로 처음 진입해 이번 주까지 23위, 6위, 4위, 2위, 2위, 1위, 2위, 1위, 1위, 1위를 기록하며 11주 연속 차트에 머물렀습니다.



'핫 100'에서 비연속 4주 1위를 차지하면서 지난 2020년 방탄소년단(BTS)의 '다이너마이트'(Dynamite)가 기록한 3주 1위 기록을 앞질렀습니다.



'골든'보다 '핫 100'에서 장기간 1위를 차지한 K팝 장르 노래는 방탄소년단의 '버터'(Butter·10주)뿐입니다.



빌보드 '핫 100'은 미국 스트리밍 데이터, 라디오 방송 점수(에어플레이), 판매량 데이터를 종합해 순위를 집계합니다.



'골든'은 이번 차트 집계 기간 전주 대비 2% 하락한 3천450만 스트리밍을 기록했습니다.



라디오 방송 점수는 13% 증가한 2천210만, 판매량은 4% 증가한 9천으로 각각 나타났습니다.



빌보드는 "'골든'은 '스트리밍 송' 차트에서 7주째 1위를 기록했고, '라디오 송' 차트에서는 29위에서 24위로 순위가 상승했습니다.



'디지털 송 세일즈' 차트에서도 2주째 1위를 기록했다"고 설명했습니다.



'케이팝 데몬 헌터스' OST는 '핫 100'에서 이 밖에도 '유어 아이돌'(Your Idol) 4위, '소다 팝'(Soda Pop) 5위, '하우 잇츠 던'(How It's Done) 9위를 각각 기록해 총 4곡을 '톱 10'에 진입시켰습니다.



빌보드는 "'케이팝 데몬 헌터스'는 해당 차트의 67년 역사상 처음으로 '핫 100'의 '톱 10'에 4곡을 동시에 진입시킨 사운드트랙"이라고 전했습니다.



(사진=넷플릭스 제공, 연합뉴스)