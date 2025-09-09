'피 묻은 족적' 주인은…20년 미제 '영월 피살사건' 결과 주목

▲ 영장 심사 출석한 20년 전 영월 농민회 피살사건 피의자

20년 만에 전모가 드러난 '영월 농민회 간사 피살사건'의 범인으로 지목되어 1심에서 무기징역을 선고받은 60대 피고인에 대한 항소심 판결이 내일(10일) 내려집니다.항소심에서의 쟁점 역시 범행 현장에서 발견된 핵심 증거인 '피 묻은 족적'과 피고인의 샌들 간 일치 여부입니다.피고인 측이 "국립과학수사연구원(국과수) 감정 결과에 오류가 있다"고 주장하며 신청한 민간 전문가에 의한 족적 감정 결과를 두고 검찰과 피고인 측이 엇갈린 해석을 내놓으며 팽팽히 맞섬에 따라 재판부가 어떤 판단을 내릴지 주목됩니다.오늘(9일) 법조계에 따르면 A 씨(60)씨의 살인 혐의 사건 항소심 재판을 심리 중인 서울고법 춘천재판부 형사1부(이은혜 부장판사)는 민간기관에 의한 추가적인 족적 감정을 진행했습니다.국과수 감정관이 족적과 샌들 간 '군집특성'(문양)이 동일하고, '개별특성'(마모흔과 손상흔 등)으로 17개 특징점을 발견했다는 데 대해 피고인 측이 "육안으로만 판별했고, 해상도를 개선해서 진행했는지 의문"이라며 추가 감정을 제안한 데 따른 것입니다.감정 결과 '두 족적은 형태적으로 유사했으나 동일한 브랜드와 사이즈였을 때 나타나는 정도의 유사성으로 판단되며, 특정 용의자의 신발로 보기에는 신중한 접근이 필요하다'는 의견이 나왔습니다.감정인은 인공지능(AI) 알고리즘을 활용해 두 족적 간 일치 여부를 확인했는데, 검찰은 이를 두고 "결국 군집특성만 분석했을 뿐 개별특성은 전혀 분석하지 못했다"며 분석 방법의 한계점을 파고들었습니다.그러면서 "피고인의 범행은 의심의 여지없이 입증된다"며 "항소심에서까지 범행을 부인하면서 일말의 뉘우침을 보이지 않는 피고인을 사회로부터 영원히 격리해야 한다"고 했습니다.증인으로 출석한 국과수 감정관은 "개별특징을 찾아내는 데 있어 아직은 사람이 AI나 컴퓨터보다 상당한 우위에 있다고 생각한다"며 "민간기관에 의한 감정은 군집특성만 분석한 것으로 보인다"는 견해를 밝혔습니다.이 감정관은 개별특성 파악을 '숨은그림찾기'에 빗대어 "매우 어려운 숨은그림 20개가 있는데 1시간 동안 하나도 못 찾았다고 하면 판단 불가라고 할 수 있느냐"며 "충분한 시간을 갖고 다른 연구사들과 논의를 거쳐 특징점 17개를 찾아냈다"고 강조했습니다.반면 피고인 측은 "국과수 감정관은 화질 개선 없이 육안으로 특징점 17개를 찾아냈다고 하나, 이는 경찰에서 작성한 사건자료를 미리 보고 이뤄졌으므로 객관성이 결여됐다"고 반박했습니다.또 항소심에서 이뤄진 추가 감정이 육안 관찰보다 더 객관적이며, 개별특성까지 분석한 기법이라고 주장했습니다.A 씨는 최후진술에서 "저는 정말 살인을 하지 않았다. 자녀 셋을 책임져야 할 아버지가 일면식도 없고, 어디에 사는지도 모르는 사람을 살해한다는 게 말이 되는 이야기냐. 꿈에서조차 살인을 생각할 여유도 없거니와 그 정도로 어리석은 행동을 할 사람이 아니다"라며 결백을 호소했습니다.A 씨는 39세였던 21년 전인 2004년 8월 9일 오후 영월읍 농민회 사무실에서 모 영농조합법인 간사 B(당시 41세)씨의 목과 배 등을 십수 차례 찔러 숨지게 한 혐의로 20년 만인 지난해 7월 구속돼 재판에 넘겨졌습니다.당시 30대 중반 여성 C 씨와 교제 중이던 A 씨는 C 씨가 영농조합법인 간사인 피해자 B 씨를 '좋아한다'고 말하자 범행을 계획하고 알리바이도 만든 사실이 수사와 재판을 통해 드러났습니다.장기 미제인 이 사건을 수사한 강원경찰청 미제사건 전담수사팀은 B 씨 피살 장소에서 확보한 피 묻은 샌들 족적과 A 씨 샌들의 특징점 17개가 99.9% 일치한다는 국과수 감정 내용 등 재수사 결과를 토대로 2020년 11월 검찰에 송치했습니다.경찰은 끈질긴 수사로 A 씨가 C 씨의 낙태 수술 비용을 2회 지불한 사실, PC와 휴대전화 디지털포렌식을 통한 C 씨와의 성관계 영상 확보, C 씨에게 전자우편으로 연애편지를 보냈던 사실을 파악해 치정에 의한 살인임을 밝혀냈습니다.사건을 넘겨받은 검찰은 3년 7개월여에 걸친 보완 수사 끝에 A 씨를 법정에 세웠습니다.A 씨는 1심에서 "범행 현장에 간 적이 없다"며 "짜맞추기 수사인 만큼 억울하다"고 항변했지만, 재판부는 유죄로 판단해 무기징역형을 내렸습니다.(사진=연합뉴스)