10억 원대 차명 투자 의혹…이춘석 "출판기념회로 충당"

김태원 기자
작성 2025.09.09 06:46
<앵커>

보좌관 명의의 계좌로 주식을 거래한 혐의를 받는 이춘석 의원이 10억 원 규모의 주식을 사들인 것으로 알려졌습니다. 스스로 신고한 재산의 2배가 넘는 돈인데, 이 의원은 경찰 조사에서 출판 기념회와 경조사비로 투자금을 마련했다고 진술했습니다.

김태원 기자입니다.

<기자>

보좌관 차 모 씨를 통해 차명 주식거래를 한 혐의로 경찰 수사를 받고 있는 무소속 이춘석 의원.

주식 투자에 사용한 자금 출처와 투자 규모에 대한 수사를 벌이고 있는 경찰이 이 의원이 차명 거래를 통해 사들인 주식의 투자 규모를 10억 원가량으로 특정한 것으로 알려졌습니다.

이 의원이 지난 2022년부터 지난해까지 공직자윤리위원회에 신고한 재산은 4억 원대.

그런데 이 금액의 두 배가 넘는 10억 원 규모의 금액을 투자한 것으로 파악되면서 돈의 출처에 관심이 쏠리고 있습니다.

이 의원은 경찰 조사에서 출판기념회와 경조사비를 통해 투자 자금을 마련했다고 진술한 것으로 전해졌습니다.

실제 이 의원은 지난 2023년 '쉼표에서 깨달은 것들'이라는 제목의 책을 낸 뒤 자신의 지역구인 전북 익산의 한 대학교에서 출판기념회를 열었고 당시 행사에는 1천여 명이 참석한 바 있습니다.

국회 사무총장직을 맡고 있던 지난 2021년 9월에는 모친상을 치르기도 했습니다.

경찰은 현재 과학기술정보통신부의 인공지능 관련 미공개 정책 자료와 국정기획위원회 보고 자료 등을 확보하고 이 의원의 주식 거래 내역을 대조하고 있습니다.

(영상취재 ; 강시우, 영상편집 : 신세은)
김태원 기자
김태원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

