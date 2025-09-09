[날씨] 내일까지 전남·경남 강한 비…최대 100㎜↑

정체 전선의 영향으로 현재 전국 곳곳에 산발적으로 비가 내리고 있습니다.



현재 일부 전남에는 호우주의보가 내려진 가운데 전남과 경상권 일부에는 시간당 10mm 안팎의 비가 집중되고 있습니다.



내일(10일)까지 남부를 중심으로 비가 내리겠습니다.



예보된 비의 양을 보시면 전남 남부에 많게는 100mm 이상, 경남 남해안과 제주에도 80mm 이상의 많은 비가 예보돼 있고요.



그 밖의 전북과 경북에 많게는 60mm, 충청은 오전까지 5~20mm 안팎의 비가 예상됩니다.



전남과 경남 지역에 오전까지 비가 강하게 내리다 오늘 밤부터 다시 빗줄기가 강해질 것으로 보여 유의하셔야겠습니다.



오늘 중부는 빗방울이 떨어질 수 있겠고요.



오후부터 차차 맑아지겠습니다.



북쪽에서 찬 공기가 남하하면서 제주를 제외한 전국에 폭염특보는 해제되었습니다.



현재 기온 보시면 서울이 22.2도로 출발하고 있고요.



낮 기온 서울이 30도로 어제와 비슷하겠는데요.



남부는 25도 안팎으로 다소 선선하겠습니다.



(박세림 기상캐스터)