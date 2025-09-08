"트럼프 미 우선주의 정책 여파로 중국 잠재적 리더될 것"

▲ 트럼프 미 대통령

트럼프 미국 행정부의 미국 우선주의 정책 여파로 세계화가 '더 아시아화'할 것으로 예상되며 중국이 잠재적 리더가 될 것이라는 전망이 나왔다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트 가 오늘 보도했습니다.사우스차이나모닝포스트는 이런 내용을 골자로 한 세계은행 전 부총재 출신의 이언 골딘 옥스퍼드대 교수의 인터뷰를 실었습니다.골딘 교수는 "세계화의 성공을 입증해온 아시아에서는 세계화가 여전히 활발하며 이를 통해 아시아는 연간 5%의 성장률을 기록하면서 빈곤을 해소해가고 있다"고 진단한 뒤, "문제는 미국의 거부로 아시아 중심의 세계화가 진행된다는 점"이라고 짚었습니다.골딘 교수는 세계화가 제조업과 저부가가치 산업의 감소, 서비스업 증가, 디지털화, 기술 발전의 방향으로 이어질 것이라면서, 그렇지만 세계화의 혜택과 함께 코로나19 팬데믹처럼 위험도 커질 것으로 예상했습니다.그러면서 "중국은 세계화의 가장 큰 수혜국으로, 이제 더는 저비용 제조 중심지가 아니다"라며 "인공지능(AI)과 로봇 기술을 활용해 고부가가치의 제조업 입지를 확보"하면서 제조업 중심에서 서비스 중심 국가로 전환하고 있다고 봤습니다.골딘 교수는 트럼프 대통령의 무차별적 '고관세' 정책에 대해 매우 비판적 견해를 피력했습니다.골딘 교수는 "예측 불가능한 트럼프 대통령의 행보는 중기적으로 인플레이션, 금리 인하 및 성장 둔화 등을 초래해 미국 경제에 악영향을 끼칠 것"이라면서 "미국의 불평등은 심화하고 달러화 가치 하락과 소비 심리 위축으로 투자가 감소할 것"이라고 봤습니다.아울러 "트럼프의 고관세 압박은 미국과 통합된 공급망에 대한 의존도를 낮추고 세계 공급망·부가가치 투자·무역은 물론 세계 무역에서 미국이 차지하는 비중을 줄이고 미국을 뺀 세계의 다른 국가들의 통합은 가속할 것"이라고 전망했습니다.이때 "중국과 인도 등이 트럼프 미 행정부와는 '강 대 강' 상호관세 부과로 맞서면서도, 미국이 아닌 다른 국가들과는 그렇게 하지 않고 서로 관세를 인하하고 무역을 활성화하는 것이 중요하다"고 강조했습니다.골딘 교수는 이어 "트럼프 대통령의 행보로 미국은 적어도 수년간 신뢰할 수 없는 파트너가 될 수밖에 없다"며 "이젠 미국을 제외한 채 규칙에 기반을 둔 무역 시스템, 다자주의, 탄소 중립, 세계보건기구(WHO) 역할 강화 및 팬데믹 방지 등에 대한 의지를 강화해야 한다"는 견해를 밝혔습니다.골딘 교수는 "이 같은 이슈는 인류의 이익을 위해 필수적인 일이고, 중국을 포함해 세계의 미래를 위해서도 중요하다"며 "중국은 여러 국가와 함께 리더십을 보여줄 수 있다"고 말했습니다.골딘 교수는 트럼프 행정부의 대(對)중국 기술 봉쇄를 겨냥해서는 "효과가 없을 것"이라고 진단했습니다.골딘 교수는 "미국이 엔비디아 칩의 중국 수출을 중단하기 이전에 중국의 AI 스타트업이 엔비디아 칩을 활용해 딥시크를 개발한 것이 단적인 사례"라면서 "중국이 모방에 치중했던 시절이 있었지만 이젠 중국의 독창적인 기술 특허가 빠른 속도로 증가하고, 중국과 유럽·아시아 간 협력이 강화하고 있다"고 지적했습니다.아울러 "트럼프 미 행정부는 자국 내 연구 지원금을 삭감하고 연구 협력을 제한하고 있지만 중국은 고등교육 연구 개발 투자를 크게 늘리고 있다"며 "이에 따라 미국 과학자들의 외국행이 눈에 띄게 늘고 있다"고 덧붙였습니다.