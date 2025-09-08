뉴스

금전 갈등에 지인 살해·시신 차량에 방치 50대 3명 영장

유영규 기자
작성 2025.09.08 11:11 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
금전 갈등에 지인 살해·시신 차량에 방치 50대 3명 영장
▲ 전남 무안경찰서

금전 관계에 얽힌 50대 여성을 살해하고 시신을 유기한 일당이 경찰에 붙잡혔습니다.

전남 무안경찰서는 살인 및 사체 유기 혐의로 50대 여성 A 씨와 50대 남성 2명 등 모두 3명에 대해 구속영장을 신청했다고 오늘(8일) 밝혔습니다.

이들은 지난 5월 중순 지인인 50대 여성 B 씨를 폭행해 숨지게 한 혐의입니다.

A 씨는 B 씨가 빌려 간 돈을 갚지 않자 평소 알고 지내던 남성 2명을 불러 이러한 일을 벌인 것으로 조사됐습니다.

이들은 B 씨를 차량에 태우고 돌아다니며 심한 폭행을 가한 것으로 파악됐습니다.

B 씨가 숨지자 수일간 시신을 차량에 싣고 다니며 유기 장소를 물색한 것으로 드러났습니다.

그러나 마땅한 장소를 찾지 못한 이들은 B 씨의 시신을 밀봉해 차량 뒷자리에 숨겨두고 마을 공터에 방치했습니다.

3개월간 방치된 차량과 시신은 일당 중 1명이 부담감을 이기지 못하고 지인에게 사실을 털어놓으면서 드러났습니다.

신고받은 경찰은 지난 6일 무안군 한 마을 공터에서 부패한 B 씨의 시신을 발견하고 수사에 착수, A 씨 등을 긴급 체포했습니다.

경찰은 살인 동기 등에 대해 추가 조사할 예정입니다.

(사진=연합뉴스TV 캡처, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지