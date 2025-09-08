국민의힘, '미국 구금사태' 연일 공세…"한미동맹 붕괴"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 8일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

국민의힘은 오늘 미국 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장 한국인 체포 사태가 정부의 외교 실패의 결과물이라며 연일 공세를 이어갔습니다.신동욱 최고위원은 오늘 아침 국회에서 열린 최고위원회의에서 "이재명 대통령께 직접 묻겠다"며 "한미정상회담에서 700조 원이라는 어마어마한 대미 투자를 약속하고도 왜 합의서 한 장 못 받았느냐"고 따져 물었습니다.이어 "미국 정부가 한국인 파견 직원들에게 수갑을 채우고 쇠사슬로 발을 묶는 장면을 전 세계에 공개한 것은 한국 정부를 향해 똑똑히 지켜보라는 메시지를 보낸 것"이라며 "야당을 탄압하고 정치 보복하고 종교를 탄압하는 국가의 국민에게 이렇게 하겠다는 메시지가 아니고선 이해하기 어렵다"고 주장했습니다.김민수 최고위원은 "한미동맹이 붕괴하고 있다. 자유 진영의 선봉장 미국이 대한민국을 손절하려 한다"며 "한국인 체포는 단순한 법 집행이 아니라 공산국가 중국과 손깍지를 끼는 이재명에게 보내는 정치적 메시지이자 강력한 경고"라고 말했습니다.장동혁 대표도 오늘 이 대통령과의 오찬 회동에서 이번 사태를 거론하며 한미정상회담의 성과에 의문을 제기할 것으로 예상됩니다.박성훈 수석대변인은 국회에서 기자들과 만나 "이번 영수회담의 목적을 용산에서는 한미정상회담 성과를 푸는 자리로 생각하는 것 같은데, 저희는 며칠 전 발생한 조지아주 자국민 억류 사태에 정부가 대응한 게 과연 적절했는지 등에 대해 말할 것"이라고 밝혔습니다.미 이민 당국은 현지시간 4일, 조지아주 서배나의 현대차그룹-LG에너지솔루션의 합작 배터리 공장(HL-GA 배터리회사) 건설 현장에서 대대적인 불법체류자 단속을 벌여 한국인 300여 명을 포함해 475명을 체포·구금했습니다.이들 중 다수는 우리 정부의 석방 교섭 끝에 자진 출국 형식으로 모레(10일) 귀국길에 오를 것으로 전해지고 있습니다.(사진=연합뉴스)