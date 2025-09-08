뉴스

이별 요구한 연인 차에 감금한 30대…무면허·음주까지 적발

유영규 기자
작성 2025.09.08 10:57 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
이별 요구한 연인 차에 감금한 30대…무면허·음주까지 적발
▲ 광주 서부경찰서

광주 서부경찰서는 오늘(8일) 이별을 요구한 전 연인을 차에 태워 감금한 혐의(감금·스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률·도로교통법 위반 등)로 30대 A 씨를 붙잡아 조사 중입니다.

A 씨는 오늘 오전 1시 30분쯤 광주 서구 쌍촌동 한 원룸에서 전 여자친구 B 씨를 차에 태운 뒤 2시간가량 감금한 혐의를 받습니다.

원룸에 두고 온 짐을 가지러 왔다는 말로 속인 A 씨는 남구 월산동 한 편의점 앞까지 이동하며 B 씨를 감금했습니다.

"도와달라"는 B 씨의 요청을 들은 시민이 경찰에 신고했고, 경찰은 A 씨가 운전하는 렌터카를 추적해 같은 날 오전 3시 30분 쌍촌동 원룸에서 그를 긴급체포했습니다.

경찰이 무면허인 A 씨를 상대로 혈중알코올농도를 측정한 결과 면허정지 수치로 확인됐습니다.

경찰은 A 씨가 과거 헤어지자는 B 씨의 말에 앙심을 품고 이러한 일을 저지른 것으로 보고, 무면허로 렌터카를 빌리게 된 경위 등도 조사 중입니다.

(사진=광주경찰청 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지