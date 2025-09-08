이찬진 "금감원 분리 안타깝게 생각…인사 교류·처우개선 노력"

▲ 이찬진 신임 금융감독원장

이찬진 금융감독원장이 오늘(8일) 금융감독원에서 금융소비자보호원(금소원)을 분리·신설하기로 한 정부 조직개편 결과에 "안타깝게 생각한다"며 금감원·금소원 간 인사 교류 등이 이뤄질 수 있도록 하겠다고 밝혔습니다.이 원장은 이날 금감원 직원들에게 보낸 내부 공지에서 "저를 포함한 경영진과 금감원 대다수 임직원은 감독체계 개편이 합리적으로 이뤄질 수 있도록 다방면으로 최선의 노력을 기울였으나, 결과적으로 매우 안타깝게 생각한다"고 밝혔습니다.이 원장은 "원장으로서 임직원 여러분들이 느끼는 우려와 불안감을 누구보다 잘 알고 있다"면서 "앞으로 국회 논의 및 유관기관 협의 과정에 적극적으로 임하여 금감원-금소원의 기능과 역할 등 세부적인 사항을 꼼꼼하게 챙기겠다"고 밝혔습니다.또 "금감원-금소원 간 인사 교류, 직원 처우 개선 등을 통해 여러분들의 걱정이 최소화될 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였습니다.직원 의견 수렴을 위한 소통의 장도 빠른 시일 내에 마련하겠다고 약속했습니다.전날 확정된 정부 조직개편안에는 금융위원회를 금융감독위원회(금감위)로 재편하고, 금감위 산하에 금감원과 금소원을 공공기관으로 두는 내용의 금융감독 체제 개편 방안이 포함됐습니다.