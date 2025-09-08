뉴스

비자 발급해줄게…계절근로자 100여 명 등쳐 7억 뜯은 2명 송치

▲ 전북경찰청

결혼 이민자 친인척에게 계절 근로 비자(E8-1)를 발급해주겠다고 속여 수억 원을 가로챈 일당이 송치됐습니다.

전북경찰청 형사기동대는 사기 혐의로 A 씨 등 2명을 송치했다고 오늘(8일) 밝혔습니다.

A 씨는 법인을 설립해 소셜네트워크서비스(SNS) 등에 계절근로자를 모집한다는 광고를 올린 뒤 피해자들에게 비자 발급 비용을 명목으로 7억 원가량을 가로챈 혐의를 받고 있습니다.

A 씨 등은 지방자치단체와 업무협약(MOU)을 신청만 했을 뿐 체결하지 않았는데도 허위광고를 한 것으로 확인됐습니다.

이후 비자를 발급받지 못한 피해자들은 이들을 경찰에 신고했습니다.

피해자 100여 명은 A 씨 등에게 발급 비용으로 1인당 3천∼6천 달러를 건넸다고 경찰은 설명했습니다.

경찰 관계자는 "비자 발급을 이유로 비용을 요구할 경우 지방자치단체에 확인해야 한다"며 "추가 피해를 막기 위해 전북도와 협력해 도내 체류 외국인을 상대로 교육을 강화할 예정"이라고 말했습니다.

(사진=전북경찰청 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
