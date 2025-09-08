이찬진, 금투업계 만나 "CEO가 '투자자 보호' 직접 챙겨달라"

▲ 이찬진 금융감독원장

이찬진 금융감독원장이 오늘(8일) 금융투자업계 최고경영자(CEO)들을 만나 "상품 설계, 판매, 운용 등 영업 전 과정에서 '사전 예방적 투자자 보호 문화'를 주도해 달라"고 말했습니다.'생산적 금융'의 핵심 플랫폼이 되어달라고 주문하는 한편, 자본시장과 퇴직연금 시장 선순환을 위해 위험상품 투자 한도를 단계적으로 확대하겠다는 계획도 밝혔습니다.이 금감원장은 이날 서울 여의도 금융투자협회에서 26개 증권회사 및 자산운용사 CEO들과 간담회를 하고 자본시장 발전 방향 및 금융투자업계 역할을 논의했습니다.그는 은행업권, 보험권 간담회에서처럼 "회사 경영 방향을 설정하고 실행하는 과정에서 투자자 보호를 최우선으로 고려해 달라"며 "CEO가 영업행위 전 단계에 투자자 보호 문화가 뿌리내릴 수 있도록 직접 챙겨달라"고 당부했습니다.그는 "임직원 스스로 이해하지 못하거나 가족에게 권하기 어려운 상품은 판매를 지양해야 하며, 투자자가 합리적 판단을 내릴 수 있도록 상품 설명을 강화해 불완전판매를 원천 차단해야 한다"고 말했습니다.시세조종·사기적 부정거래·불법 리딩방 등 불공정거래 행위 근절과 관련해서는 '휘슬 블로어' 역할을 당부했습니다.이와 함께 불공정거래 행위에 무관용 원칙도 거듭 확인했습니다.'생산적 금융' 역할도 핵심 논의 안건이었습니다.그는 "금융투자산업은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)과 대체투자 등 손쉬운 수익원 위주의 비생산적 투자에 쏠림이 있었다"며 "혁신·벤처기업 등 미래 성장산업을 적극 발굴하고 과감히 모험자본을 공급하는 방향으로 전환해야 한다"고 말했습니다.그러면서 "모험자본 공급은 금융투자회사의 '본연의 책무'이지, 정책 지원이 전제돼야만 고려하는 '조건부 선택'이 아니다"는 점도 분명히 했습니다.자산운용업계에는 "단순히 고객 자금을 운용하는 것을 넘어 스튜어드십 코드 이행 등 수탁자 책임을 철저히 이행해야 한다"고 강조했습니다.퇴직연금 시장 신뢰성 제고 방안도 논의됐습니다.이 원장은 "대표적인 라이프사이클 상품인 타깃데이트펀드(TDF) 중심의 운용으로 장기적 관점에서 수익률이 제고될 수 있도록 노력해 달라"며 "미국의 사례처럼 자본시장의 성장과 발전을 위해서는 퇴직연금의 역할이 매우 중요하다"고 말했습니다.그러면서 "자본시장과 퇴직연금시장의 선순환을 위해 위험상품 투자한도(70%)를 단계적으로 확대하고 미국 401K 수준의 세제 혜택을 부여하는 등 관계부처와 함께 지원방안을 적극 추진하겠다"고 말했습니다.그는 자본시장 육성의 책임자로서 코스피 지수 상장지수펀드(ETF)와 스타트업 투자 등을 적극 추진하겠다는 약속도 했습니다.이 금감원장은 "내 자산을 관리하듯 생산적인 자본시장의 관리자로서의 책무를 충실히 이행하겠다"고 말했습니다.한편, 금투업계에서는 증권사의 법인지급결제 허용 및 신기술사업금융업 추가 등록 허용, 중기특화 증권사 제도의 실효성 제고 등 기업활동의 효율적 지원 관련 제도 개선을 건의했습니다.아울러 기관투자자의 역할 강화와 펀드를 통한 장기투자를 유도할 수 있도록 제도적·세제적 지원도 요청했습니다.(사진=연합뉴스)