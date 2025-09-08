"글러브 끼고 싸우자" 동급생 머리 벽에 밀친 고교생

학교폭력으로 교내봉사와 특별교육 이수 등 처분을 받은 고등학생이 교육 당국을 상대로 처분 취소 소송을 냈으나 패소했습니다.



오늘(8일) 법조계에 따르면 인천지법 행정1-3부(장유진 부장판사)는 고교생 A 군이 경기 부천교육지원청 교육장을 상대로 낸 학교폭력 가해 학생 처분취소 소송에서 원고 패소 판결을 했습니다.



부천교육지원청 학교폭력대책심의위원회 자료에 따르면 A 군은 지난해 12월 12일 교내에서 동급생인 B 군에게 "글러브를 끼고 싸우자"며 장갑을 건넸고, 거절하는 피해 학생의 머리를 벽으로 밀쳤습니다.



그는 또 주변에 다수 친구가 있는 상황에서 B 군이 중학교 3학년 시절 오해받은 학교 폭력 사건을 거론하면서 "몰카범"이라고 허위 사실을 말하기도 했습니다.



학폭심의위는 "A 군은 피해 학생의 머리를 벽 쪽으로 여러 차례 밀치고 공개적인 모욕을 주는 등 신체·정신적 피해를 줘 학교 폭력으로 판단했다"고 설명했습니다.



또 A 군에게는 피해 학생 접촉·보복행위 금지, 학교 봉사 8시간, 특별교육 이수 4시간 등 처분을 한다고 통보했습니다.



이에 A 군은 자신의 행위는 친구 사이의 말다툼이나 언쟁에 불과할 뿐 학교폭력에 해당하지 않는다고 주장하면서 행정소송을 제기했습니다.



A 군 측은 "B 군이 먼저 시비를 걸어 우발적으로 대항했을 뿐 학교폭력을 하지 않았다"며 "학폭심의위는 상대방 학생의 진술만을 신뢰하고 원고 측 자료는 합리적 이유 없이 배척했다"고 주장했습니다.



그러나 법원은 당시 상황을 촬영한 영상 등을 토대로 A 군의 행위가 학교폭력에 해당하고, 학폭심의위가 권한을 남용한 것으로 볼 수도 없다고 판단했습니다.



재판부는 "영상을 보면 피해 학생이 싫다고 하는데도 A 군이 여러 차례 머리를 밀치거나 누르거나 때리는 장면 등이 나타난다"며 "친구 사이 말다툼이나 언쟁에 불과한 것으로 보이지 않는다"고 판단했습니다.



이어 "원고는 같은 반 학생 대부분이 있는 자리에서 일방적으로 물리력을 행사했고 피해 학생은 정신·육체적 고통을 겪었다"며 "원고 행위의 심각성은 전혀 가볍지 않다"고 판결 이유를 밝혔습니다.