트럼프 "한국과 관계 나빠지지 않을 것…조치 취해야"

<앵커>



트럼프 대통령이 조지아주 현대차 공장 건설 현장에서 벌어진 대규모 이민 단속 사태와 관련해서 한국과의 관계가 나빠지지 않을 것이라고 밝혔습니다. 배터리와 조선 등 분야에서 미국 내 숙련된 인력을 양성하기 위해서 외국인 전문 인력이 필요하다고도 말했습니다.



윤창현 기자가 보도합니다.



<기자>



트럼프 미 대통령은 현지시간 7일 오후 워싱턴 DC 세인트 앤드류스 공군 기지에서 기자들에게 조지아주 현대차-LG에너지솔류선 합작 배터리 공장에서 벌어진 대규모 이민 단속 사태에 대해 질문을 받았습니다.



이번 사태로 한국과의 관계가 나빠지지 않을 것으로 말했습니다.



[트럼프/미 대통령 : 한국과 관계에 영향이 있나요? 아닙니다. 한국과는 아주 좋은 관계입니다. 정말 좋은 관계입니다. 우리는 얼마 전에 무역협정을 체결했습니다.]



트럼프 대통령은 배터리와 조선 등 미국 산업 분야에 숙련 인력이 부족하다면 다른 나라 전문인력의 도움을 받을 필요가 있다며 한국인 대규모 구금 상황에 대해 챙겨보겠다고 말했습니다.



[트럼프/미 대통령 : 한국인들이 불법 체류했기 때문에 이민단속국이 정당한 일을 했습니다. 하지만 뭔가 조치를 취해야 합니다. 미국 내 인력을 훈련시킬 전문가들이니까요]



트럼프 대통령의 이 같은 발언은 우리 정부와의 고위급 협의 이후에 나온 것이어서 구금된 한국인들의 조기석방 가능성이 높아진 것 아니냐는 관측이 나오고 있습니다.



주미한국대사관은 열악한 시설에 구금돼 있는 300여 명의 한국 근로자들의 조기 석방을 위해 총력을 기울이고 있습니다.



미국 정부를 상대로 불법 이민자 단속 작전에서 체포됐지만 한국이 대부분 체류 목적과 다른 근로 행위를 했을 뿐 다른 범죄 혐의가 없다는 점을 집중적으로 설득하고 있는 걸로 알려졌습니다.



특히 한국인 근로자들의 조기 귀국이 가능하도록 조사를 약식으로 하거나 아예 생략해 줄 것을 호소하고 있는 걸로 알려졌습니다.



곧 미국으로 출국하는 조현 외교부 장관이 미 행정부를 어떻게 설득하느냐에 따라 이르면 10일 한국인 근로자들의 귀국 여부도 결정될 걸로 보입니다.



(영상편집 : 김호진)