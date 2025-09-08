[자막뉴스] 말 바뀌는 트럼프? "숙련 노동자 필요해" 자진 출국 가닥

현지시간 7일 미국 메릴랜드주 앤드루스 공군기지에 도착한 트럼프 대통령. 최근 조지아주 근로자 구금 사태에 큰 실망감을 느끼고 있는 한국에 대해 어떤 입장이냐는 취재진의 질문에 이렇게 답했습니다.



[트럼프/미국 대통령 : 여기서 머물면서 우리 근로자들을 가르칠 수 있는 숙련된 사람들의 도움이 필요한 여러 산업들이 있습니다.]



숙련된 외국 전문가들을 통해 자국 노동자들이 기술을 배울 수 있다는 취지인데, 그러면서도 동시에 이민세관단속국도 제 할 일을 한 것이라고 편을 들었습니다.



[트럼프/미국 대통령 : 어제 조지아주에서 벌어지는 이런 흥미로운 일(숙련 근로자들이 머물면서 일을 가르치는 일)을 들었습니다. 동시에 저는 우리 이민 당국도 일을 잘 해냈다고 보는 것이, 그들이 불법적으로 여기 와 있었기 때문입니다. 하지만 우리는 우리 근로자들을 가르치기 위해 숙련된 전문가들을 불러들여 일을 하기도 해야 합니다.]



앞서 단속 다음날 백악관에서 한국 근로자들이 불법 체류자였고, 단속 당국이 일을 한 것이라고 일축한 것에 비해 한 걸음 물러난 것으로 풀이됩니다.



또 이번 일로 한미 관계에 긴장감이 조성될 것이냐는 질문엔 그렇지 않다고 답했습니다.



[트럼프/미국 대통령 : 우리는 한국과 매우 좋은 관계를 갖고 있고. 무역 협상도 잘 했습니다. 그들이 뭐라고 하는지 정확하게 이해하고 있기 때문에 상황을 좀 보겠습니다.]



외신들은 한국이 미국에 수천억 달러 투자를 약속한 지 2주도 되지 않아, 미국 이민 당국이 현대차를 급습해 대미 투자 불안을 가중시키고 있다고 비판했습니다.



[마이크 발레리오/CNN 기자 : 한국 사회 전역에서 뿜어나오는 큰 배신감을 모두가 지켜보고 있다는 걸 아무리 강조해도 지나치지 않습니다.]



외교 소식통에 따르면 정부는 구금된 국민을 자진출국 형식으로 귀국시키는 방향으로 협의를 이어가고 있습니다.



앞서 포크스턴 구금시설에 있는 한국인 근로자들은, 이민당국으로부터 즉시 추방돼 5년간 입국 제한을 받을지, 아니면 구금 상태에서 몇 달 안에 재판을 받을 것인지 등의 선택지를 제안받았던 것으로 전해졌습니다.



만일 추방 형식으로 석방이 이뤄지면 향후 수년간 미국 입국 금지와 비자 인터뷰 불이익 등이 따를 수 있습니다.



조기중 워싱턴 총영사는 구금된 한국인들이 이르면 현지시간 10일 한국행 전세기를 탈 것으로 예상했습니다.



(취재: 정혜경 / 영상편집: 이승진/ 디자인: 임도희 / 제작: 디지털뉴스편집부)