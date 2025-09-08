뉴스

정청래 "추석 귀향길 검찰청 폐지 소식…대통령 결단 덕분"

배준우 기자
작성 2025.09.08 09:41 조회수
정청래 "추석 귀향길 검찰청 폐지 소식…대통령 결단 덕분"
▲ 더불어민주당 정청래 대표가 8일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

정청래 민주당 대표는 검찰 수사·기소 분리 원칙을 담은 '검찰청 해체'를 골자로 한 정부조직법 개정안에 대해 "이번 달 말(25일)에 반드시 본회의에서 처리하도록 하겠다"고 밝혔습니다.

정 대표는 오늘(8일) 국회 최고위원회의에서 "국민 여러분께 약속드렸던 것처럼 올 추석 귀향길에 검찰청 폐지 소식을 꼭 들려드리도록 하겠다"며 이같이 강조했습니다.

그는 "검찰개혁은 역대 정부에서 실패했다"며 "검찰개혁이 성공한다면 그것은 오롯이 이재명 대통령의 강력한 검찰 개혁 의지와 정치적 결단 덕분"이라고 말했습니다.

이어 "이 대통령의 공이며, 대통령의 결단이 없었으면 불가능한 일"이라며 "이 대통령께 감사드리며 추후 후속 조치도 차질 없이 진행되도록 당정대(민주당·정부·대통령실)가 원팀, 원보이스 찰떡 공조로 반드시 성공시키겠다"고 약속했습니다.

정 대표는 또 검찰의 '건진법사 관봉권 띠지' 분실 사건을 거론하며 "검찰개혁은 검찰 스스로 촉진하고 있다. 이제 필요한 것은 국민이 납득할 수 있는 철저한 진상 규명"이라고 밝혔습니다.

그러면서 "민주당은 상설 특검을 비롯한 독립적인 수사 방안을 검토해 은폐된 진실을 밝혀내겠다"고 덧붙였습니다.

(사진=연합뉴스)
